Les heureux récipiendaires de la troupe de Sidi Bel Abbès

A près quatre jours de compétition et de rencontres artistiques, la 49e édition du festival national de théâtre amateur s’est clôturée se lundi à la grande salle bleue de la maison de la culture Ould Abderrahmane Kaki.

C’est en présence des troupes participantes à cette édition, des autorités locales et devant un parterre constitué d’artistes et d’amateurs du 4e art que la cérémonie de clôture a eu lieu en présentant aux spectateurs une pièce d’Ould Abderrahmane Kaki, intitulée Rihla (le départ), jouée par des amateurs lesquels ont montré beaucoup de potentiel, prouvant que les ateliers que propose le festival sont d’une grande utilité pour le théâtre algérien.

Par la suite, c’était le temps de la remise des prix. Le moment tant attendu de la soirée par le public et les troupes participantes, impatientes de découvrir qui est le grand gagnant. Le prix de la meilleure interprétation féminine est revenu à la comédienne Djaousti Fatima de la troupe de Baraki. Le prix de la meilleure interprétation masculine a été obtenu par deux comédiens, Amirouche Rebane et Soualhi Youcef, qui font partie respectivement des troupes de Mila et Médéa.

Sans grande surprise, le prix de la meilleure mise en scène a été attribué au talentueux Dine El Hanani Mohamed Djahid de la troupe de Sidi Bel Abbès et pour sa pièce Atyafwa Rouqya. Le prix de la meilleure scénographie est revenu à la troupe du théâtre libre de la wilaya de Mila. Le meilleur texte théâtral a été attribué à la troupe de Tipasa pour la pièce des Morts en vie. Pour le prix du jury, c’est la troupe Efrhounen de Tizi Ouzou qui a eu la chance d’être élue.

Quant à la tête du podium, à savoir le grand prix, la troupe de Médéa a décroché la troisième place avec la pièce 107, la troupe de Tipasa a eu la seconde place et le premier prix, et le Kaki d’or a été attribué avec beaucoup de mérite à la troupe de Sidi Bel Abbès pour la pièce Atyafwarouqya. C’est donc sur ces moments d’amour, de fraternité entre les comédiens et avec beaucoup d’émotion que la 49e édition a baissé les rideaux, une édition qui, aux dires de certains, n’était pas à la hauteur des attentes. Qu’à cela ne tienne, les amateurs du 4e art ont rendez-vous l’année prochaine pour la 50e édition de ce festival.