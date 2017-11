Réagissez

Dyaat lasm’(littéralement La perte du nom) est une pièce de théâtre écrite par Sid Ahmed Sahla, un passionné du 4e art qui a déjà vu une de ses créations, Hadat El Kodya, montée au Théâtre régional de Mascara.

Cette fois, la chance ne lui a pas souri, car cela fait maintenant plus de deux ans que son nouveau texte est entre les mains de la commission de lecture du TNA, mais qui ne lui a donné aucune réponse. «J’étais parti sur le principe d’une préoccupation exprimée officiellement par le ministre de la Culture, Mohamed Mihoubi, et affirmée auparavant par l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, stipulant qu’il faut favoriser la production algérienne en matière d’écriture, et donc, plutôt que de recourir aux adaptations, il est préférable de puiser chez les auteurs algériens.» Pour situer le contexte, l’auteur dit s’être posé la question suivante : comment se fait-il qu’à la veille de la colonisation, une société musulmane comme la nôtre, qui notifie les mariages, les relations commerciales et dispose d’une science de la généalogie, ne dispose pas d’un état civil ?

La loi y afférente date de 1882, mais à l’époque, cette volonté du pouvoir colonial d’identifier les familles et les personnes était considérée comme une manière de caporaliser la société pour mieux la spolier. Ses lectures de La nuit coloniale, de Ferhat Abbas, et de L’histoire d’un parjure, de Michel Habart, conjuguées aux travaux sur la toponymie et l’anthroponymie, menées au Crasc sous la direction de Farid Benramdane, lui ont donné l’idée de monter cette pièce. C’est Khaled Belhadj, dramaturge, un ami à lui qui avait déposé la pièce, mais l’auteur a été convoqué pour une lecture directe devant la commission. Sid Ahmed Sahla en garde un mauvais souvenir, en estimant que son travail n’a pas été apprécié à sa juste valeur, malgré le soutien qu’il a reçu ailleurs. «Sahla Sid Ahmed veut indiquer l’endroit d’une plaie collective et par là même fait un travail d’ethnologue. Le choix des matériaux de la langue utilisée en font foi», dit de lui Khaled Belhadj.

Au-delà du contenu dramatique, l’aspect lié à la langue attire notamment l’attention de Abdou Elimam, linguiste, qui note : «Autant l’arabe constitue un acquis de l’histoire (…), autant notre maghribinité linguistique native constitue une réalité que seule une posture pathologique oserait refouler.» Plus loin et plus précis, il ajoute : «Les personnages de Dhyaat lasm s’affirment au lecteur-spectateur par les mots que l’auteur leur prête et par l’intrusion poétique de leurs propos.» Ahmed Cheniki, critique de théâtre, abonde dans le même sens : «Dans Dhaat lesm, (…), les mots ne semblent pas se suffire à eux-mêmes, puisqu’ils articulent d’autres réalités, ils sont le lieu de rencontre de plusieurs univers sociaux, mais aussi de réminiscences qui nous font rappeler Ibsen et Tchékhov, surtout ce côté intimiste qui investit le monde de cette famille, apparemment simple, banale, ancrée dans la culture de l’ordinaire, qui, après la perte cruelle d’un des siens, va vivre des moments tragiques, un déchirement peut-être inéluctable, marqué par les durs aléas d’une vie, certes, ordinaire, mais paradoxalement singulière.» L’auteur imagine une fratrie qui veut s’approprier la maison familiale destinée aux ‘’habous’’.

Comme les personnages ne sont pas aussi nets qu’ils paraissent, le quiproquo est inévitable et le tragi-comique de la situation va jusqu’à proposer de vendre le patronyme à un ferrailleur ! Tout fonctionne comme si cette perte du nom, un des référents identitaires, est compensée par l’usage d’une langue qui, elle-même, renvoie à une volonté de reconquête de cette identité. «Je rends hommage à cette langue majeure qu’est la ‘’daridja’’ que les poètes, comme Lakhdar Benkhlouf, Mostefa Benbrahim ou Abdelkader El Khaldi, ont sublimée», explique l’auteur, qui déplore le fait que les référents nationaux ne soient pas toujours bien maîtrisés.