Réagissez

Dans la chanson Atan N Tmughli, l’artiste donne des frissons au public, car il a remis au goût du jour les moments de sa jeunesse avant de perdre la vue.

Temzi est le titre du nouvel opus de Kamel Ouamar, qui revient avec un produit très fascinant, étant donné que l’artiste a, compte tenu de la qualité de ses textes, offert à son public un travail de qualité. Il s’agit ainsi d’un album qui a vraiment suscité un engouement, notamment en Kabylie, où cette production artistique, sortie récemment aux éditions Massinissa, commence à capter véritablement l’attention, surtout auprès des férus du style chaâbi.

Cet artiste a bel et bien tenu sa promesse, celle de donner à son public un produit très raffiné, tant les paroles concordent parfaitement avec une distribution musicale attrayante. Le chanteur, Kamel Ouamar, a «confectionné» dans cet album neuf chansons, toutes aussi soignées les unes que les autres, dans la mesure où la musique s’incorpore merveilleusement avec les textes choisis. En effet, Kamel chante Achugher a Lhub, comme pour rappeler l’amour qui a souvent foudroyé des cœurs brisés. Il interprète également Agrawliw, Abrid I Kem-yewwin et A Dunit.

Là aussi, il met, avec une certaine finesse, les aléas de la vie pour lever le voile, d’une manière subtile, sur les myriades qui entourent notre société. La vie est injuste, chante-t-il avec des mots pour dire des maux qui reflètent parfois inexorablement la tristesse du temps. L’artiste en a fait, somme toute, un récital envoûtant. Achimi, Awaz N’Tira sont les autres titres de ce nouvel album. Dans la chanson Atan N Tmughli, l’enfant de Makouda donne des frissons à toutes les âmes sensibles, puisqu’il a remis au goût du jour les moments de sa jeunesse avant de perdre la vue.

Par ailleurs, Kamel a rendu hommage à sa région natale, Makouda, en réservant une carte postale artistique à cette commune. Il rappelle ainsi la solidarité et les moments de convivialité d’antan. Tazrar, Illilane, Semghoun sont, entre autres, les villages que cite l’artiste pour parler de l’apport de la région durant la Révolution, avec une pieuse pensée aux valeureux martyrs de sa commune, comme Amar Bessallah et Ahmed Chaffaï.

Par ailleurs, il faut bien souligner que Kamel a réalisé ce travail en solo, comptant seulement sur sa volonté inflexible et sa motivation inouïe. Il est arrivé, après un travail de longue haleine, à mettre sur le marché cet opus. Il a défriché, au préalable, le terrain pour son produit. Ses prestations, çà et là, en Kabylie notamment, ont confirmé amplement que ses musiques envoûtantes parviennent à épater plus d´un, étant donné que ses mélodies sont d´une teneur musicale très convoitée.