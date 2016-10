Tapis rouge pour le one man show

Réagissez

Le comédien Mourad Saoudi

La quatrième édition du Fouara Show, une manifestation dédiée au monologue, a débuté hier soir à la maison de la Culture Houari Boumediène, à Sétif, pour se poursuivre jusqu’au 6 octobre.

Organisé par l’Office du tourisme et de la culture de Sétif, le Fouara Show rend hommage cette année à l’écrivain et homme de théâtre Omar Mokhtar Chaâlal, disparu en mai 2016 à l’âge 70 ans. Il est l’auteur de, entre autres, Kateb Yacine, l’homme libre, Talghouda et L’Entente au cœur, 1958-1977, un trentenaire historique.

Le coup d’envoi a été donné avec un spectacle tunisien Sables vives, un sketch du jeune Amine Moussaoui et un one man show de Saber Ayachi, Parking. La Tunisie et le Maroc participent pour la première fois à la manifestation théâtrale. D’autres spectacles sont au programme en hors compétition, comme Hna hakdha, de Toufik Mezaâche, Hat maandek, de Farid Merimeche, Pas de bruit, de Nabil Benseka et un stand-up de Mourad Saouli (le fameux Madli de Jornane El Gosto). Selon Toufik Mezaâche, directeur artistique de Fouara Show, le comité de sélection a retenu 50 spectacles sur les 110 proposés.

Le premier prix est doté d’une somme de 200 000 DA. Des ateliers de formation sont prévus également sur l’écriture dramatique, l’actorat et la mise en scène. Des conférences-débats sont au programme autour de plusieurs thématiques : «Les défis de l’entreprise théâtrale à l’ombre de la crise», «Le théâtre algérien aujourd’hui» et «La création théâtrale et l’adaptation». Des débats qui seront animés par Mohamed Zetili, Nacer Khellaf et Azzeddine Djelouadji. Nasreddine Ouahrani, président de l’APC de Sétif, souhaite que Fouara Show soit érigé en Festival national. «Mais pour y arriver, il faut déployer beaucoup de moyens financiers que l’APC et la direction de la culture de Sétif n’ont pas encore», dit-il.