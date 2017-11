Talent et rigueur

Réagissez

Après la disparition de Salah Hioun et de Choukri Mesli, voilà que la liste des décès d’artistes peintres s’allonge, au grand regret des uns et des autres.

L’artiste sculpteur, Belkacem Boursefaoui, s’en est allé après avoir donné le meilleur de lui-même à des milliers d’étudiants. Le défunt est né le 12 juin 1949. Il a poursuivi ses études artistiques à l’Ecole des beaux-arts d’Alger avec comme camarade de classe, l’artiste peintre Salah Malek. Il a complété sa formation en étudiant à Vgik, à Moscou.

Le défunt est l’auteur de plusieurs imposantes réalisations pour le compte des autorités algériennes. Sa première œuvre se situe au niveau de l’avenue de l’ALN à Alger, où un lion en bronze fait face à la mer. Il a également façonné des statuettes dans le style art décoratif. Il est l’auteur de l’horloge, faisant face à l’hôpital Mustapha Bacha, à Alger. Il a aussi réalisé des bustes de martyrs qui font partie de la collection du musée militaire de Riad El Feth.

Pour le peintre et designer plasticien Zoubir Hellal, Belkacem Boufersaoui était un homme intelligent et pertinent, qui a permis à un certain nombre de ses étudiants d’aimer la sculpture. «Il leur avait transmis des techniques de réalisation et un savoir-faire pour leur permettre à leur tour de devenir des sculpteurs confirmés», dit-il.

Un ancien étudiant des Beaux-Arts d’Alger, Abdelkader Belkhorissat, avoue que le défunt n’était pas son professeur, mais témoigne qu’il était un excellent professeur. Il rappelle que «c’était un sculpteur monumental, qui a fait de brillantes études en Russie. C’était un sculpteur par excellence académique. C’était un monsieur qui travaillait énormément. Il faisait des maquettes de proposition pour l’embellissement. C’était un homme généreux et brave à la fois qui était aimé par tout le monde», argue-t-il.