Stupeur et consternation à Constantine

Réagissez

Rendu célèbre par le personnage de Antar Maladi, qu’il incarnait dans la série humoristique Aasab wa Awtar, réalisée dans les années 1980 par la station régionale de la télévision à Constantine, Rachid Zighmi a comptabilisé durant sa carrière plus de 45 œuvres artistiques.

En lutte contre un satané cancer depuis deux années, le comédien Rachid Zighmi a rendu l’âme hier au CHU de Constantine. L’information rapportée par ses collègues du Théâtre de Constantine a suscité la tristesse dans les milieux artistiques et chez le grand public. Rachid jouissait d’une grande sympathie et d’une popularité dans sa ville, et au-delà. On le savait très malade, certains l’assistaient et nombreux sont ceux qui compatissait avec lui dans sa bataille contre le cancer.

Pourtant, jamais son sourire légendaire ne quittait son visage, sauf peut-être dans l’intimité de sa solitude. Après des allers-retours entre Constantine et une clinique de Tunis, son état s’était légèrement stabilisé avant de se dégrader à nouveau voici quelques mois. Il a été admis au centre anticancer de Constantine pour soigner une tumeur dans la colonne vertébrale, avant d’être transféré au service des urgences médicales.

Sur son lit, Rachid Zighmi a reçu des marques de sympathie de ses compagnons, mais aussi de la population de Constantine. Une sollicitude témoignée par le personnel de l’hôpital aussi, des officiers de la police, et même jusqu’à la récente visite du ministre de la Culture accompagné par le wali. Le comédien Antar Hellal décrit la disparition de Zighmi et la série de pertes parmi les artistes comme «un arbre qui commence à perdre ses fleurs». Compagnon de carrière du défunt, Hellal avoue avoir vu Rachid «souffrir et reprocher aux siens de l’avoir abandonné».

A chaud, notre interlocuteur n’a pas caché sa colère contre la fatalité, et contre l’absence de l’Etat, a-t-il dit, quand il s’agit de prendre en charge les artistes. «Je revendique depuis des années que ce soit le président de la République qui se prononce pour ordonner une véritable couverture sociale pour les artistes dans le cadre d’une reconsidération de leur rang et de leur rôle dans la société», a-t-il déclaré à El Watan.

Rendu célèbre par le personnage de Antar Maladi, qu’il incarnait dans la série humoristique Aasab wa Awtar, réalisée dans les années 1980 par la station régionale de la télévision à Constantine, Rachid Zighmi a comptabilisé durant sa carrière plus de 45 œuvres artistiques (théâtre, télévision et cinéma). Près de 50 ans de carrière qui lui ont permis de se distinguer à la télévision (Rih Tour, Nass Mlah city…) mais aussi au sein de la troupe du TRC et au cinéma. Il sera inhumé aujourd’hui à Constantine.