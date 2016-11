Sting rouvre la salle

Réagissez

Lors de ces attaques ayant visé le Stade de France près de Paris, le Bataclan, des terrasses de bars et restaurants proches, 130 personnes avaient été tuées dans les pires attentats commis en France. Le carnage, revendiqué par l’organisation Etat islamique a traumatisé le pays.

Etat d’urgence, mesures sécuritaires inédites, crispations à l’égard de la communauté musulmane : la France, ciblée depuis par d’autres attaques djihadistes, s’est durcie. Et le gouvernement rappelle que la menace perdure. «Oui, le terrorisme nous frappera encore. Mais, oui, nous avons en nous toutes les ressources pour résister et toute la force pour vaincre. Nous, Européens, vaincrons le terrorisme islamiste», écrit le Premier ministre, Manuel Valls, dans une tribune publiée samedi par plusieurs journaux européens. Avant une journée de commémorations officielles dimanche, le chanteur britannique, Sting, donne un concert à guichets fermés samedi soir au Bataclan, entièrement rénové.

Il est le premier à revenir sur scène depuis l’attaque en plein concert du groupe de rock américain Eagles of Death Metal. Quatre-vingt-dix spectateurs furent tués par des tirs de kalachnikov ou le déclenchement de ceintures d’explosifs. «C’est important que (la salle) redémarre, que ça reste un lieu de concerts après ce qui s’est passé. On a besoin de retrouver une vie normale», estime Sting, 65 ans, dans un entretien publié samedi par le quotidien Le Parisien et réalisé avant l’annonce officielle de sa venue au Bataclan. Pour son concert, un ample dispositif de sécurité a été mis en place. Le millier de places mises en vente cette semaine se sont arrachées en moins de trente minutes. Les familles des victimes et une poignée d’officiels ont été invités à ce court set d’une heure, dont les recettes seront reversées à deux associations de victimes.



Que la musique reprenne ses droits

L’ancien leader de Police a promis «de respecter la mémoire de ceux qui sont morts» et de «célébrer la musique et la vie que représente cette salle de spectacles mythique», a rapporté Jules Frutos, le co-directeur du Bataclan. Sting y avait donné un concert avec Police, resté dans les annales le 23 avril 1979. Pour M. Frutos, il fallait absolument que la musique reprenne ses droits avant les commémorations de dimanche. «Démarrer l’ouverture du Bataclan avec d’abord des cérémonies et après de la musique, ça ne m’allait pas du tout, du tout», explique-t-il à l’AFP. Le concert, filmé, sera rediffusé dans la nuit de dimanche par plusieurs chaînes de télévision, dont TV5 Monde sur tous les continents. Le Bataclan, emblématique d’une jeunesse festive, a été longtemps après l’attentat un lieu de recueillement pour des foules d’anonymes. Au lendemain de l’attaque, de nombreux dirigeants, comme l’Américain Barack Obama, étaient venus rendre hommage aux victimes.

Ces derniers mois, des blessés ou spectateurs traumatisés ont eu la possibilité de revenir sur les lieux. Dimanche, le Président socialiste, François Hollande, et la maire de Paris, Anne Hidalgo, se rendront sur les six lieux touchés par les attentats : Stade de France, restaurant Carillon/Petit Cambodge, bars-restaurants Bonne bière, Comptoir Voltaire, Belle équipe, et salle du Bataclan. Ils y dévoileront à chaque fois une plaque en hommage «aux vies fauchées en ces lieux», avec les prénoms et noms des victimes dont les familles ont donné leur accord. Ils ne devraient pas prononcer de discours.

Au Stade de France, les djihadistes ont tué une première victime en déclenchant une ceinture explosive. Dans les cafés et restaurants ou sur leurs terrasses, 39 personnes ont été abattues par des rafales de kalachnikov. Les attentats avaient aussi fait au total quelque 400 blessés, sans compter les personnes suivies pour troubles psychologiques. Le parcours des autorités s’achèvera devant le Bataclan, où des survivants de l’attaque, dont des membres d’Eagles of Death Metal, devraient assister à la cérémonie. L’archevêque de Paris, le cardinal André Vingt-Trois, présidera dimanche soir à la cathédrale Notre-Dame une messe d’hommage. Une association de victimes a appelé les Français à allumer le soir une bougie à leurs fenêtres.