Réazzi Ouabonzi Gagoueus

Le numérique est le moyen qui permet de briser les frontières.

Blog et réseaux sociaux, une autre vision sur les éditions», tel est le thème que s’est attelé à développer le critique littéraire congolais Réazzi Ouabonzi Gagoueus, mardi dernier, au stand Panaf’ du Sila 2006. Critique littéraire, auteur, journaliste et producteur, R. Ouabonzi a créé un blog en 2007 afin de vulgariser la critique littéraire. Il a voulu faire découvrir aux internautes des auteurs africains et partager avec eux ses lectures africaines.

Il estime qu’à travers son blog, il raconte ses lectures d’une manière assez esthétique. Il se plaît à mettre en scène ses lectures, autour desquelles il raconte une histoire donnée. Progressivement, l’audience augmente et la connexion s’envole. Comme il le souligne si bien, le blog a légitimé son discours, «il m’a permis de m’imposer au sein de la logosphère».

Au départ, Réazzi Ouabonzi Gagoueus a été amené à organiser des rencontres littéraires sur Paris autour du concept Africa, qui propose des rencontres et produit des critiques littéraires pour la revue Cultures Sud. De fil en fil, il rencontre un producteur, avec qui il lancera une émission intitulée lectures gangoues sur un format long. Le roman est au centre de l’émission pendant 52 minutes. C’est une émission qui ne passe pas en direct, mais qui est mise en ligne. Elle réunit un critique, un auteur et deux lecteurs qui ont lu, au préalable, le livre de l’invité. Le conférencier qui est, rappelons-le, informaticien, est convaincu qu’il crée par le biais de son émission des contenus autour d’un produit littéraire.

Le web est, pour lui, un moyen favorisant la circulation du livre. D’où cet intérêt pour l’édition numérique. «Le livre-papier ne circule pas. Le livre numérique a renversé la donne. Il vient assurer une plus grande circulation, là où le livre-papier continue de subir des contraintes d’ordre logistique : distribution, diffusion… Et cela est lié au coût.» Autre constat formulé par Ouabonzi Gangoues : le numérique permet un accès aisé au livre et des horizons plus larges. L’édition numérique a ce pouvoir de dépasser les frontières. Il compte mener à bien un projet, consistant à développer la création de librairie en ligne.

Il pense que le livre numérique est la solution pour que les livres circulent dans tout l’espace de la francophonie et après dans le monde. Pour cet informaticien, la librairie numérique africaine est un rassemblement d’éditeurs africains, une plateforme commune ayant pour dénominateur commun la diffusion internationale de leur catalogue. Il a rappelé, en outre, que des maisons d’éditions africaines ont vu le jour en grand nombre. R. Ouabonzi Gangoueus regrette, cependant, que les maisons d’édition africaines ne proposent pas de livres en version numérique.

Manière singulière de restreindre la circulation de leur produit «et du coup ils limitent pour le lecteur l’accès au livre. Il faudrait penser à des stratégies pour développer l’édition numérique. Il y a de véritables énergies à mettre en place. Il suffit juste d’exploiter ce potentiel existant», précise-t-il. Il est à souligner que R.O. Ouabonzi est titulaire d’un DEA en mécanique des matériaux, obtenu en 2000 à l’université de Montpellier. II travaille depuis près de 10 ans dans l’informatique de gestion (banques, assurances, médias) en région parisienne. Il a obtenu le prix Amakpa 2011, volet culture, récompensant le blog Chez Gangoueus, et a été finaliste dans le cadre du concours des BOBs Awards 2010 dans la catégorie «meilleur blog francophone».