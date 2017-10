Parution de « Etats d’âme » de Karima Zerrouk

Spleen en trombe

Inspire, expire, un manège auquel je ne trouve plus de raison, le soupir et ma lassitude faisant désormais rempart à la déraison, le souffle prend, en effet, un tout autre air, quand on souffre à chaque bouffée d’air».

Amoureux de la poésie, voilà Karima Zerrouk. Âgée seulement de 19 ans, la jeune constantinoise, étudiante en sciences médicales, taquine déjà les mots et les idées avec une écriture imprévisible, audacieuse et altière. Son recueil de poèmes en prose, publié récemment aux Éditions Loundja, porte le titre «États d’âme» ; une littérature jeune d’un esprit qui l’est tout autant ; jeune, mais nullement immature, révolté, vertueux, exécrant la bêtise et condamnant la lâcheté. Amour contrarié, déceptions, solitude, Karima n’hésite pas à se dévoiler en se conjuguant sur toutes les pages de son corpus. Sa fragilité, son âme blessée, ses caprices et ses douleurs, en un mot son spleen, sont sublimés à travers les 16 poèmes avec un parti pris assumé. L’auteure n’a pas peur des mots durs, ou simplement qui ne riment pas, elle chevauche les signes sans trop se préoccuper des formes. Ainsi est-elle, révoltée, dessinant avec ses propres règles son univers et déjouant les lieux communs. Sa langue est crue, mais belle, incisive, mais subtile, reflet d’une âme vertueuse, d’un cœur pudique, en colère. Elle manque peut-être de métaphore? Ou peut-être pas ? Les jeunes y trouveront en tout cas un miroir de la vérité des sentiments de leur âge, avec la hauteur du regard et la profondeur de l’analyse. Elle y décrit la laideur, les bassesses, les vicissitudes de la vie…Le tout avec le regard intime, et la sentence de l’idéaliste. Karima écrit sans prendre de distance, sans détachement. Son livre est le théâtre d’un affrontement au corps à corps avec l’absence du père, l’illusion de la perfection, la douleur d’un crash amoureux, la solitude d’une âme élevée. L’univers de Karima ne tolère guère l’impureté, et c’est ainsi qu’il devrait l’être pour tous. «État d’âme» est une musique de chambre pour violoncelle. Une œuvre qui mérite d’être lue.

Nouri Nesrouche