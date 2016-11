Spectacle turc sur les frères Barberousse

Réagissez

A l’occasion de la célébration 500e anniversaire de l’arrivée des frères Arroudj et Kheirddine, les célèbres pirates ottomans, la troupe de danse moderne de l’opéra et ballet d’Istanbul donnera une représentation intitulée Barbaros, ce soir à l’opéra Boualem Bessaïh d’Ouled Fayet, à Alger.

Un spectacle de danse moderne portant sur la vie des frères Barberousse. La chorégraphie et la mise en scène sont réalisées par Beyhan Murphy, un grand dramaturge, et la musique est de Mercan Dede. Une production commandée par la direction générale de l’opéra et ballet et l’Agence européenne (dont Istanbul était la capitale culturelle en 2010).

Barbaros, initialement composée de deux actes, sera présentée de par une version abrégée. Une seconde production intitulée Rosegarden sera jouée en un acte aussi. Un show mêlant danse traditionnelle et contemporaine ayant déjà charmé le public en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, Bosnie…