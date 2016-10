Réagissez

Le 8e Festival international du théâtre de Béjaia (FITB) aura lieu du 30 octobre au 04 novembre 2016.

«Dix-sept pays participent à cette édition, en attendant la confirmation de la Syrie, avec 27 troupes théâtrales. La France, pays invité d’honneur, sera présente avec quatre spectacles, dont Le porteur d’histoire, d’Alexis Michalik, qui a obtenu le Molière de la meilleure mise en scène et du meilleur texte en 2014.

«Nous avons accepté la présence de troupes théâtrales étrangères venues avec leurs propres moyens», a déclaré Omar Fetmouche, commissaire du festival, lors d’une conférence de presse au Théâtre national Mahieddine Bachtarzi (TNA) à Alger. Il a précisé que Le porteur d’histoire sera présenté le 30 octobre à Béjaia et le 2 novembre au TNA à Alger. La Suisse sera présente avec Gilgamesh, une épopée théâtro-musicale de la compagnie Mezza-Luna, avec une mise en scène de Heidi Kipfer. «Ce spectacle est présenté dans un espace non conventionnel. Il est important pour nos artistes de voir comment une pièce peut être donnée en dehors de l’espace de la boîte italienne.

Ce spectacle sera présenté le 1er novembre à Béjaia et le 3 novembre au Palais de la culture Moufdi Zakaria, à Alger. Dans la même forme, il faut retenir la pièce de l’Irakien Anas Abdelsamad, Taoubikh (blâme), de Masrah al moustahil. Anas Abdelsamad est le fils du grand dramaturge irakien Youssef Al Aâni (disparu le 10 octobre 2016).

«Nous voulons donner de l’importance au théâtre contemporain et souligner l’intérêt artistique des espaces non conventionnels, le théâtre de rue», a souligné Omar Fetmouche. Il a annoncé la représentation d’une pièce, fruit d’une coproduction algéro-franco-chilienne du Théâtre Del Silencio. «Ce spectacle, qui est le fruit d’une formation, sera présenté au niveau de la placette de la Maison de la culture de Béjaia», a-t-il indiqué. Le metteur en scène franco-britannique, Alexis Michalik, animera deux masters class à Béjaia et à Alger.

Un séminaire sera organisé à la faveur du festival sur la critique théâtrale, destiné aux journalistes. La thématique de «Théâtre et mythologie en Méditerranée» fera l’objet d’un colloque qui aura lieu à la bibliothèque principale de Béjaïa et qui sera animé par Djamil Aïssani, Brahim Noual, Jean Pierre Ane et Alice Carré. Une journée d’étude sera organisée le 31 octobre sur le théâtre amazigh à travers l’œuvre de Mohand Ou Yahia (Mohia). Enfin, le Festival de Béjaia rendra hommage à l’écrivain Nabile Farès, disparu cette année.