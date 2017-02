Réagissez

Le retour fracassant d’Idir

Le nouvel album du chanteur algérien Idir, intitulé Ici et ailleurs, sortira le 7 avril prochain à la maison de disques Sony, en France.

C’est ce qu’a annoncé l’artiste kabyle sur son site officiel. «Ici et ailleurs est un pèlerinage musical opéré par Idir. Un disque composé de chansons qu’il a profondément aimées dans son enfance puis dans sa vie d’artiste. D’autres sont venues à lui comme de belles invitations à se ressembler. Un seul mot-clé pour comprendre le sens de ces adaptations : L’équivalence.

Onze chansons, qui œuvrent aussi, pour lui et pour nous-mêmes, comme un remarquable travail de mémoire. Idir, légende de la chanson kabyle, se plie à l’exercice du duo pour nous faire écouter un autre sens qu’il donne à ce partage pourtant si commun dans la musique. Le plus difficile n’est pas d’être invité à chanter avec autrui mais de se sentir admis comme un frère. Et non plus comme un étranger que l’on accueille avec bienveillance. Onze chansons qui témoignent de la démarche artistique d’Idir, toujours en mouvement», lit-on dans la fiche de présentation du nouveau produit, posté sur le site www.idir-officiel.fr.

Pas moins de neuf duos participent à cet opus

Pas moins de neuf duos participent à cet opus. On citera Charles Aznavour, Patrick Bruel, Francis Cabrel, Maxime Le Forestier, Bernard Lavilliers, Gérard Lenorman, Henri Salvador, sa fille Tanina et le groupe Tryo. Ils chanteront des passages en langue kabyle, a-t-on appris. S’exprimant lors d’une émission diffusée par la radio locale, animée par Arezki Azouz, Idir, de son vrai nom Cheriet Hamid, a déclaré au sujet de la collaboration d’Aznavour dans ce travail artistique : «C’est lui qui m’a demandé de chanter tout le texte de La Bohème en kabyle.

Et c’est tout bénéf pour le kabyle qui est une langue d’avenir. Je dois lui préparer des mots faciles à prononcer.» Autre nouveauté : un titre posthume, en hommage au chanteur et humoriste français Henri Salvador (1917-2008). «Sa femme nous a remis la voix de Salvador sur CD qu›on va mettre sur la bande de mon album. Il s’agit de la chanson Jardin d’hiver.»

Le produit qui sortira aussi aux éditions Izem, basées à Tizi Ouzou, sera accompagné d’un coffret de CD contenant toutes les chansons d’Idir, a-il révélé, par ailleurs. «Chaque disque est difficile. Je vérifie tout. J’aime ce que je fais. J’ai toujours donné une image positive de l’Algérie lors de mes concerts à l’étranger», a expliqué l’auteur de la célèbre chanson A Vava Inouva.