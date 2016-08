Réagissez

«Branchés... pour l’autodestruction»: Metallica, l’un des groupes de heavy-metal les plus connus au monde, a annoncé jeudi la sortie en novembre de son premier album en huit ans. Hardwired... To self-destruct, selon son titre en langue originale, fera suite à Death Magnetic ! («Mort magnétique»), sorti en 2008, indique un communiqué affiché sur la page Facebook du quatuor de rockeurs aujourd’hui quinquagénaires. «Nous savons que ça a mis du temps, mais nous sommes fiers de présenter +Hardwired... To Self-Destruct+, le nouvel album studio de Metallica longtemps attendu», annonce le communiqué.

Le 11e album studio du quatuor formé par le chanteur James Hetfield, le batteur Lars Ulrich, le guitariste Kirk Hammett et le bassiste Robert Trujillo, sortira le 18 novembre. Il comportera deux disques, soit douze chansons aux titres qui restent dans la thématique de l’ensemble de la discographie de Metallica : Here comes revenge (Voici la revanche), Murder One, Spit out the bone (crache l’os)... James Hetfield et Lars Ulrich, les fondateurs du groupe, ont produit l’album avec Greg Fidelman, qui a déjà travaillé avec le groupe ainsi qu’avec d’autres formations comme Red Hot Chili Peppers ou Slayer.

La première chanson, Hardwired, à la batterie saccadée ultra-rapide et aux guitares survoltées, était déjà disponible sur internet et notamment Facebook, accompagnée d’une vidéo en noir et blanc.

Jeudi, le géant de la musique en «streaming» Spotify a également diffusé sur son application pour appareils mobiles un documentaire en quatre parties sur les débuts du groupe : Landmark - Metallica: The Early Years.