Sophie Marceau, la «fille de l’air»

Sophie Marceau, la cinquantaine juvénile

Après Isabelle Adjani, Sophie Marceau a, à son tour, créé l’événement au Festival d’Angoulême pour présenter son nouveau film La Taularde. Soko était également présente pour deux longs métrages. Retour sur quelques-uns des temps forts de ce 4e jour.

Après Isabelle Adjani, c’était au tour de Sophie Marceau de créer l’événement au Festival du film francophone d’Angoulême. Venue ouvrir le Festival il y a deux ans, accompagnée de Patrick Bruel pour la comédie Tu veux ou tu veux pas, la comédienne venait cette année un drame dans lequel elle incarne une… Taularde, le titre du film d’Audrey Estrougo.

Comme il y a deux ans, les festivaliers ont répondu présent en très grand nombre : 7 salles avaient été ouvertes pour accueillir tous les spectateurs venus voir La Taularde en avant-première, avant sa sortie le 14 septembre. «J’avais beaucoup aimé le premier film d’Audrey Estrougo, je trouvais qu’il y avait une jeunesse, un savoir-faire, du cinéma et en même temps elle est très engagée socialement...», commente Sophie Marceau pour expliquer son envie d’embarquer pour ce projet.

«Donc, finalement j’ai eu envie de travailler avec elle, et quand elle me parlait de Taularde, de la prison, je me disais : ‘‘Voyons ce qu’il y a dans le ventre du film.’’ Elle m’a parlé de ce personnage, Mathilde, du fait divers dont le film est tiré... Il y avait dans ce personnage une dimension très romantique d’un acte fait par amour, pour la dimension cinéma, et après la dure réalité de ce milieu carcéral que je ne connais pas.»

La chanteuse et comédienne Soko est à Angoulême non pas pour un, mais deux longs métrages dont elle tient la tête d’affiche : elle est La Danseuse, de Stéphanie Di Giusto (sortie : 28 septembre 2016) et une militaire de retour d’opération extérieure en Afghanistan aux côtés d’Ariane Labed dans Voir du pays, de Muriel et Delphine Coulin (sortie : 7 septembre 2016). La séquence d’ouverture d’Ouvert la nuit, 3e long métrage d’Edouard Baer, présenté hier soir à Angoulême. On y voit Michel Galabru dans son tout dernier rôle au cinéma : il y joue son propre rôle, sur la scène d’un théâtre, en répétition.

La dernière image de Michel Galabru

Une scène hilarante dans laquelle la metteuse en scène ne cesse de lui demander d’arrêter de surjouer. «Ne faites rien», répète-t-elle d’un ton monocorde. Emouvant de le retrouver une dernière fois pour une scène tordante ! Il faudra patienter jusqu’au 18 janvier 2017 pour découvrir en salles Ouvert la nuit, cette «déambulation nocturne dans Paris», nouvelle fantaisie signée Edouard Baer, un film élégant, délirant et poétique.

Isabelle Huppert en ex-star de l’Eurovision a-t-elle signé un tube ? Dans Souvenir, de Bavo Defurne (sortie: 21 décembre 2016), en compétition à Angoulême, la comédienne tient un rôle pour le moins inattendu : une chanteuse oubliée travaillant aujourd’hui dans une usine de pâté ! Un jeune boxeur, intérimaire dans son usine, interprété par Kévin Azaïs, va tenter de l’inciter à retrouver sa carrière de chanteuse. Tubes ou pas, les chansons qu’elle interprète restent diaboliquement en tête !