Soldat de guerre lasse !

Réagissez

Le film Soy Nero de Rafi Pitts ( je suis Nero, en espagnol) est poignant....

Présenté, lundi après-midi, en compétition dans le cadre du Festival international du cinéma engagé dont c’est la 7e édition, qui se déroule du 1er au 8 décembre, le film Soy Nero aurait pu s’intituler Des murs et des guerres.

Tant traite-t-il de l’ignominie, de la bêtise humaine et cette quête absolue de l’«American dream» pour fuir la malvie, l’indigence, voire retrouver la liberté.

Les actes simples de la vie. Le pitch de Soy Nero ? Nero a 19 ans, il a grandi aux Etats-Unis puis s’est fait déporter au Mexique. Etranger dans le pays de ses parents, il est décidé à repasser la frontière coûte que coûte.

Il parvient enfin à retrouver son frère, Jesus, qui vit à Los Angeles. Pour échapper à la vie de misère à laquelle le condamne sa condition de clandestin, sa dernière chance pour devenir Américain est de s’engager dans l’armée.

Nero rejoint le front des Green card soldiers. Et le film leur est dédié. Ce sont ces soldats immigrants — ayant servi en Irak et Afghanistan, le 11 Septembre et le «Patriot Act» de George Bush aidant — qui, certains, à leur retour aux Etats-Unis, en guise de distinction de mérite et courage, se sont vus expulser de la patrie de leur rêve. American dream, un songe brisé.

Le film presque autobiographique. Il est inspiré du vécu du réalisateur Rafi Pitts. Rafi Pitts, 49 ans, né à Mashhad (Iran), fils d’un peintre anglais et d’une décoratrice de théâtre iranienne, Malak Khazaj. Lors de la révolution islamique de 1979, lui et ses parents ont fui le régime faisant dans l’inquisition et se sont installés en Grande-Bretagne puis il élira domicile en France. Ainsi, il sera rattrapé encore une fois par la bêtise humaine. Un arrêt prononcé par la justice iranienne interdisant à Rafi Pitts de retourner en Iran. Du coup, il prend conscience de cette idée de frontière et de mur. The Wall, comme diraient les Pink Floyd et n’en déplaise au frais émoulu président des Etats-Unis, Donald Trump, projetant d’ériger un mur à la frontière américano-mexicaine. Et dira-t-il cyniquement : «Devinez qui va le (mur) le construire ? (le Mexique).»

Des Gis qui dansent sur Alaoui de l’ONB

Soy Nero. Je suis Nero. Un leitmotiv lancinant. Des deux côtés de la frontière, à Tijuana, à Los Angeles ou dans le désert irakien, il doit décliner son identité, justifier son nom, son origine. Le délit de faciès même en zone de guerre. Un film fort, intense et captivant. Bien qu’il soit filmé d’une manière simple. Manque de crédibilité et autre anachronisme quant aux équipements et armements militaires américains qui sont sophistiqués.

Rafi Pitts avait espéré pouvoir obtenir du matériel militaire authentique de l’US Force pour le tournage de son film, mais pour cela il aurait dû modifier son scénario.

Ce qu’il a refusé. Mais Rafi Pitts montre un souci du détail, les contrastes, les effets esthétiques… L’effet «mirage». Nero et derrière lui ce film caniculaire du désert irakien. Et puis, la réussite du dialogue. Du bon travail. Des répliques qui font mouche. Un maîtrise des échanges. Comme cette querelle byzantine entre Gis portant sur Tupac et Notorious BIG, le rap East Coast et West Coast, et cet hilarant échange : «Tu t’appelles comment ? Mohamed. Tu es un Arabe. Non, je suis soldat américain. Non, tu es Arabe. Non, je suis Mohamed, je suis du Texas…» Et puis, un moment attendrissant. Des Gis qui dansent sur de la musique algérienne. Alaoui de l’Orchestre national de Barbès. Soy Nero peut prétendre à recevoir une distinction du Festival international du cinéma engagé. Nero, un héros malgré lui.