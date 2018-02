Soirée-hommage au défunt Abdelkrim Dali à Tlemcen

Réagissez

Une soirée en hommage au défunt Abdelkrim Dali (1914/1978) a été organisée, vendredi soir, au palais de la culture portant son nom à Tlemcen, à l’occasion du 40e anniversaire de sa disparition.

A l’occasion de cet événement, organisé par l’Opéra d’Alger et en collaboration avec la direction locale de la culture et des associations culturelles, le musicologue et anthropologue, Nadir Mâarouf, a interprété en solo un prélude au piano durant lequel il a chanté, notamment, un mçaddar hsine Ya mursili, avant de se joindre aux orchestres régionaux de musique andalouse de Tlemcen et d’Alger pour une nouba Raml el maya d’une durée de soixante minutes, au grand plaisir du public, composé de familles et de connaisseurs.

Un mçaddar Djismi fani, un btayhi Badaltum el wasla et un khlass Rabi ya mujib, ont figuré dans la deuxième partie du concert, précédée par une biographie d’Abdelkrim Dali, présentée par le président de l’association culturelle El Kortobiya de Tlemcen, Salah Boukli. La 3e partie a été constituée de chants Arubi et Hawzi, dont Dab Jismi d’Ibn Chahed (XVIII-XIXes siècles) et Tal âadabi d’Ibn Triki (XVIIIe siècle). Enfin, dans un autre solo, Nadir Maarouf a interprété des variations orientales ou Charki, notamment Ya jarata el ouadi que le public a longuement applaudi. A cette occasion, le directeur de la culture et le président de l’APC de Tlemcen ont honoré Nadir Mâarouf et les membres des orchestres régionaux.