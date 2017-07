Sofiane Bakouri. Artiste photographe de Béjaïa. 2e prix (Catégorie reportage)

Réagissez

«Artistique Autopsy». Il a 29 ans. Il est né à Béjaïa (Ibakouren). Dans son entourage, on est catégorique : c’est un talentueux artiste photographe. Dès son adolescence, il connaît déjà ses premiers coups de cœur dans les portraits et cartes postales. Une fois à l’université, où il a suivi des études en génie civil, s’affirme en lui la passion pour la photographie, dans le cadre associatif. Issu de d’une famille modeste, il s’intéresse surtout aux maux de la jeunesse et de l’enfance.

Sa collection en noir et blanc «Lumière absolue» est inspirée par son vécu «chargé» et la mort tragique de son frère dans ses bras. Son objectif se pointe de plus en plus sur les jeunes, une «frange perdue». Il a exposé plusieurs fois, dont certaines lui ont valu des prix, et est engagé avec plusieurs clubs de photographie du pays. Avenir ? Il ambitionne, avec le photographe français, Pierre Gassin, de créer, à Béjaïa, la deuxième maison de la photographie du Maghreb, après celle de Tunisie.