Société Générale Algérie : Concours «Jeune artiste-peintre»

Réagissez

Société générale Algérie (SGA) organise l’édition 2017 de son concours «Jeune artiste-peintre» et lance un appel à candidatures en direction des jeunes artistes-peintres algériens.

A travers cette initiative qu’elle organise pour la cinquième année consécutive, Société générale Algérie continue à œuvrer pour l’émergence de nouveaux talents dans l’art plastique contemporain en Algérie. Ce concours est ouvert du 2 mai au 31 juillet 2017 aux candidats répondant aux conditions suivantes : être âgé de 45 ans maximum au 31 décembre 2017, être jeune artiste ou amateur en art, résider en Algérie.

L’œuvre présentée doit être entièrement conçue et réalisée par l’artiste lui-même. Les candidats désirant participer doivent envoyer leur CV ainsi qu’une photo (JPG 200 DPI) de leur toile avant le 31 juillet 2017 à l’adresse suivante : sga.art@socgen.com. Le règlement de ce concours est disponible sur le site: www.societegenerale.dz.

Un jury composé de personnalités et d’experts du monde artistique désignera les trois meilleures œuvres lors d’un vernissage organisé à cet effet. Pour donner un maximum de visibilité aux artistes qui vont prendre part au concours, les douze meilleures œuvres vont illustrer l’agenda et le calendrier de l’entreprise pour l’année 2018 et une exposition collective sera organisée pour présenter les réalisations des jeunes peintres.

Comme pour les éditions précédentes, celle de 2016 a connu un franc succès, où plus d’une centaine de photos et de toiles ont été envoyées par les jeunes artistes plasticiens. Douze d’entre elles ont été choisies pour la sélection finale. Le jury de l’édition 2016 a récompensé trois lauréats :

Première prix, Benahmed, de Tlemcen, titre, «Je suis Sisyphe»

Deuxième prix, Zakaria Mostari, de Bordj Bou Arréridj, titre, «Anniversaire»

Troisième prix, Torkia Aït Saâda, de Bouira, titre, «Papillon».