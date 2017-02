SNEL : Sus à la transaction douteuse à Sétif

Réagissez

La rédaction d’El Watan a été destinataire, hier après-midi d’un communiqué émanant du Syndicat national des éditeurs du livre(SNEL) et signé par don président, Ahmed Madi.

La teneur du communiqué porte sur une transaction douteuse et voire illégale quant à une vente d’une quantité industrielle de manuels parascolaires tout en s’insurgeant et attirant l’attention des pouvoirs publics. « Le Syndicat national des éditeurs du livre (SNEL) ayant pris connaissance de ce qui a été révélé par la presse nationale à propos du scandale portant sur une transaction douteuse en matière de manuels parascolaires destinés aux établissements primaires de la wilaya de Sétif entre la Direction de l’Education(DE) et une maison d’édition inconnue.

Ce genre de pratique porte préjudice à la réputation des éditeurs algériens, à la crédibilité des professionnels de l’industrie du livre. Ainsi, le SNEL dénonce ces dangereuses infractions. Pour démasquer les auteurs. Et par conséquent, protéger les éditeurs algériens de généralisation. Le SNEL interpelle les instances publiques et à leur tête les ministères de la Culture et du Travail pour assainir le secteur des « parasites et des intrus ».