Sétif : Le Festival de Djemila «délocalisé» une fois de plus

La nouvelle édition du Festival de Djemila, dédié à la chanson arabe, aura lieu du 20 au 28 juillet courant.

La manifestation, qui se pérennise, va, une nouvelle fois, changer de lieu. Pour cette édition, les organisateurs de l’Office national de la culture et de l’information (ONCI), qui préfèrent, une fois de plus, organiser les points de presse inhérents à tous les aspects de cet important rendez-vous culturel très loin du lieu de la manifestation, ont, nous-dit-on, décidé de revenir aux sources.

Ainsi, le Festival de Djemila (ex-Cuicul) version 2017 sera organisé à proximité de la célèbre porte de Caracalla, où d’innombrables vestiges des civilisations anciennes résistent tant bien que mal aux affres du temps et de l’homme. Le retour à l’ancien emplacement mériterait une explication des chargés de ce volumineux dossier nécessitant des investissements et une importante logistique, dont une bonne partie est à la charge de la wilaya de Sétif.

Il convient de souligner que la première délocalisation a été décidée du temps de l’ex-ministre de la Culture, Khalida Toumi. Rien que pour préserver l’espace historique, qui aurait montré des «fissures». Pour la sauvegarde de cet autre lieu de mémoire, des spécialistes en la matière ont à maintes reprises tiré la sonnette d’alarme. S’agissant donc d’un patrimoine de dimension mondiale qu’on n’a pas le droit d’abîmer, les organisateurs doivent donc des explications à l’opinion publique, première propriétaire de ces lieux touristiques de premier plan.

D’autant que le site est depuis longtemps la destination privilégiée de milliers de visiteurs nationaux, de scientifiques étrangers et de diplomates en mission à Sétif. S’étendant sur une très grande surface, l’espace en question est aussi et surtout un champ d’étude et un vaste laboratoire des archéologues d’ici et d’ailleurs. Gardant jalousement d’innombrables secrets, l’endroit continue à fasciner les experts. Lesquels n’ont toujours pas assouvi leur curiosité.

Concernant le programme de la manifestation devant permettre à la ville de Djemila de sortir de son spleen, le sujet est, comme à l’accoutumée, enveloppé d’une immense chape de plomb. Tout comme le poste de directeur de la culture de la wilaya, vacant depuis le départ à Constantine de l’ex-premier responsable du secteur. Qu’attend donc le ministère de la Culture pour désigner un nouveau directeur, ou nommer à ce poste Mme Khalfi, qui assure un intérim qui n’en finit plus ? La question reste posée.