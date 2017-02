Réagissez

Organisé par l’association Coup de soleil, l’événement fixera ses projecteurs sur le patrimoine littéraire et les auteurs algériens qui se déplaceront en force à Paris, où seront présents pas moins de 120 auteurs du Maroc, de Tunisie, de France, du Canada et de Suisse.

Des conférences, des tables rondes et lectures, ainsi que des ventes-dédicace sont au menu de l’événement. Pendant deux jours, les auteurs et la librairie proposeront plus de 5000 ouvrages mettant à l’honneur les lettres algériennes et maghrébines, riches et variées.

Les habitués de la manifestation, lancée en 1994, vont sans nul doute découvrir les nouvelles productions éditoriales, romans, essais, livres, BD, des auteurs vivant en France et dans les pays du Maghreb, où la langue française tient bon. Etant non seulement un lieu de débats et de réflexion, mais aussi et surtout un espace d’échanges sur l’histoire et l’actualité du Maghreb et de la France, la manifestation est une excellente opportunité pour les nouveaux talents d’affûter leurs armes, d’échanger et de faire connaissance avec le monde de la littérature et de dédicacer leurs ouvrages et dialoguer avec le public et leurs lecteurs.

Kamel Daoud, Bouziane Benachour, Mélanie Mataresse et Adlene Medi

Ainsi, ce carrefour des lettres recevra cette année pas moins de soixante auteurs algériens. Très bien accueilli par un public intéressé, le dernier ouvrage Sétif, la fosse commune- Massacres du 8 Mai 1945, de notre collègue Kamel Beniaïche, sera présent. «Présenté par la maison d’édition Elibriz, l’ouvrage a été retenu par le comité de lecture de la manifestation.

Ceci démontre que l’ouvrage, qui a été bien accueilli par des historiens français, tels que Gilbert Meynier, Olivier le Courgrandmaison et Gilles Manceron, qui l’a préfacé, est un produit de qualité.

Je suis vraiment ravi de prendre part à cet important rendez-vous littéraire», révèle notre collègue.

Ce dernier ne sera pas seul, puisque il y aura Kamel Daoud avec Mes indépendances, chroniques, Ahmed Bejaoui Littératures et cinéma arabe, Ahmed Achour Un automne au soleil, Khouther Adimi Des pierres dans ma poche, Bouziane Benachour Kamar ou le temps abrégé, Benyahia Racim Constantine 1836, Mélanie Mataresse et Adlene Meddi Jours tranquilles à Alger, chroniques, et beaucoup d’autres écrivains, qui seront de la partie pour montrer une facette des productions littéraires nationales.

En hommage au grand érudit, les organisateurs ont tenu à honorer comme il se doit la mémoire de l’écrivain algérien et anthropologue des religions Malek Chebel.

La rencontre, qui sera marquée par les interventions de Rachid Benzine et Fadila Mehal, aura lieu le samedi à partir de 11h30. Un nombreux public est attendu à cette rencontre qui s’annonce émouvante…