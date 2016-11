Seïf El Hadjadj dans le fourreau de l’absurde

Réagissez

Et si la figure d’El Hadjadj Ibn Youcef, ce chef ommeyade des VIIe et VIIIe siècles, n’inspire pas que la terreur mais aussi la moquerie et la plaisanterie ? Le théâtre qui repousse les limites de la création le permet.

Dans Moukachafat, une pièce irakienne mise en scène par Ghanem Hamid, El Hadjadj, qui danse et qui chante, est un personnage «affaibli» par l’amour d’une femme, Aïcha Bint Talha, qu’il n’arrive pas à conquérir. Comble de l’absurde, El Hadjadj est apparu dans ses sous-vêtements. C’était dans la soirée d’avant-hier, vendredi, au théâtre régional Abdelmalek Bouguermouh, à la clôture de la huitième édition du Festival international du théâtre de Béjaïa. Décidément, cette édition a fait le plein de l’absurde.

Moukachafat a été jouée par une troupe du Théâtre national de l’Irak, avec un décor tout en blanc, un piédestal blanc et un parterre jonché de coton. Les Irakiens ne lésinent pas sur les moyens pour l’accompagnement décoratif de leurs représentations, le public de Béjaïa a en souvenir le pesant et imposant décor de Hammam Baghdad, de Djaouad El Assadi, qui a, lui aussi, clôturé, et de fort belle manière, la septième édition du FITB. Moukachafat montre la quête humaine de se libérer des chaînes de l’injustice et d’imposer son existence dans un contexte d’atteintes et de désenchantement.

Connue dans l’histoire comme la petite-fille du calife Abou Bakr, Aïcha apparaît sur les planches sans voile sur la tête, le détail qui paraît être passé inaperçu dans la salle est le premier élément, trop voyant pour en ignorer la symbolique, qui semble traduire la liberté des choix individuels assumés. Sur ce plan, deux attitudes s’affrontent dans la pièce et que pourrait synthétiser le tableau qui met en scène Aïcha, la veuve, qui repousse les sollicitations d’El Hadjadj qui, lui, s’avouant invaincu, ferme les portes de la ville d’El Koufa pour l’empêcher de sortir. Chacun va jusqu’au bout de ses désirs. La pièce est menée selon la logique de la dichotomie, en balançant entre le drôle et le grave, voire le tragique, entre l’arabe classique et le dialecte irakien, et entre le moderne et l’ancien.

A un combat d’épée (sur des planches du TRB devenues glissantes !) dans lequel périt un certain Mosâab (Abou Moussab al-Zarqaoui ?) succède une scène, où un valet dévêtit son maître au glaive redoutable pour le préparer à la douche. El Hadjadj devient encore drôle en cherchant instamment son épée, ou en se plaignant d’une crampe avant de reprendre son sérieux dans un discours de chef à la main de fer qui tente de justifier ses outrances. «Tu n’as pas peur de Dieu mais du peuple», l’accuse, sans sourciller, Aïcha.

La pièce casse subtilement les barrières des genres pour mêler un soupçon de tragique à un débordement burlesque avec une intemporalité frappante. Des selfies, une kalachnikov, des blousons, un aéroport et de la derdja s’immiscent dans le temps lointain de l’époque ommeyade. Autant d’ingrédients qui donnent de la consistance et une bonne saveur à la pièce, représentée dans la grande salle du TRB, qui a libéré son public pour la soirée de clôture de la huitième édition du FITB tenue à la Maison de la culture.

Un spectacle de danse moderne intitulé Barbaros y a été exécuté par une troupe d’Istanbul, qui entamera cette semaine une tournée en Algérie à l’occasion du 500e anniversaire de la mort de Aroudj Barberousse.

Enfin, il faudra souligner que le rideau a été baissé sur une édition dont la restriction budgétaire qu’elle a subie s’est répercutée négativement et inexorablement sur la qualité de son organisation.