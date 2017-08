Réagissez

L’artiste Sandra Hamaïdi a décroché le premier prix du concours de jeunes talents organisé le week-end dernier en hommage au chanteur Ali Ideflawen, dans le cadre des activités de la 11e édition de la Fête de la figue qu’abrite chaque année le village Lemsela, dans la commune d’Illoula Oumalou, à 50 kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou.

Les participants à ce concours se sont produits devant un jury composé de chanteurs et poètes, comme Malika Domrane et Ali Ideflawen, qui ont grandement apprécié la prestation de ces jeunots épatants, qui promettent, selon eux, un avenir radieux dans le domaine artistique. La jeune guitariste, Sandra Hamaïdi, qui s’est adjugé la première place de ce concours est originaire du village Timeghras, dans la daïra des Ouacifs. Elle est aussi étudiante à l’Ecole supérieure nationale de musique à Alger, où elle étudie, notamment dans les spécialités chants lyriques et flûte traversière. «J’ai participé à ce concours, d’abord, pour le plaisir de la musique et tisser également plus de contacts et faire des rencontres avec les autres artistes. Ce n’est pas la première fois que je participe à des manifestations similaires. J’ai déjà pris part au concours Iguerbouchène pour la musique classique.

Lors de ce concours, j’ai décroché la première place avec mon amie Melila Outaleb. J’ai eu aussi le 1er prix national du Festival de la musique scolaire à Boumerdès», nous a déclaré Sandra Hamaïdi, qui joue de la flûte de manière émouvante, surtout quand elle interprète un morceau du regretté Cherif Kheddam.

Notons aussi que la deuxième place du concours de jeunes talents en hommage à l’artiste Ali Ideflawen est revenue aux frères Slib, tandis que la troisième place a été remportée par Mira Aït Younès. Par ailleurs, pour revenir aux autres activités de la Fête de la figue, notons que des expositions d’objets traditionnels, de tapisserie, de vannerie et de robes kabyles étaient également au menu de cette manifestation. Un marché de la figue a été aussi ouvert pour la vente et la dégustation de ce fruit et de produits dérivés.

Des visites des champs de figuiers étaient prévues lors de cette édition, tout comme des tables rondes sur les produits du terroir. Du théâtre et de la musique étaient aussi de la partie durant cette fête, qui a été clôturée par un grand gala artistique. Mohamed Hamel, président de l’association culturelle Tighlit, nous a déclaré que l’objectif assigné à cette fête consiste essentiellement en la valorisation de la figue et à œuvrer dans le sens à créer une dynamique pour l’économie locale dans la région.