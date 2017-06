Samsung Algérie : Iftar convivial au Bastion 23

Réagissez

Samsung Electronics Algérie a organisé, dimanche dernier, au Palais des Raïs (Bastion 23) un iftar suivi d’une soirée décontractée avec ses partenaires médias.

Il a eu lieu dans l’un des plus importants monuments historiques de la ville d’Alger qui représente l’un des derniers témoins qui attestent physiquement du prolongement de la Médina d’El Djazaïr (La Casbah) jusqu’à la mer à l’époque ottomane (XVIe/XIXe siècles). Il présente un cadre riche et varié où se côtoient l’urbain et l’architectural, l’ombre et la lumière, les espaces publics et privés.

«Ce f’tour, qui se tient pour la troisième année consécutive dans une ambiance chaleureuse et détendue, est devenu une tradition bien ancrée chez Samsung Algérie, qui lui permet de marquer la solidité des liens entre l’entreprise et la famille de la presse nationale», souligne un communiqué de presse. Après l’expérience du Bardo Museum by Samsung, le constructeur a choisi le Bastion 23 pour mettre en valeur le patrimoine. Entre tradition et modernité, la technologie s’est frayé un chemin et a tissé sa toile.

Dans un espace, Samsung présente ses dernières innovations et permet de tester les bijoux technologiques de la marque (Galaxy S8 et S8+) qui ont été récemment lancés accompagnés de tous les accessoires dédiés. Samsung nous fait découvrir le haut de gamme grâce à un smartphone de grande qualité, que ce soit par son élégance ou par ses performances.

Le design a été complètement repensé grâce à l’écran Infinity Display magnifiquement incurvé qui recouvre toute la face avant de l’appareil pour une expérience plus immersive affichant une définition Quad HD+, soit 2960 x1440. Que ce soit des films ou des jeux, vous plongerez au cœur de l’action.

Il a aussi une caméra premium frontale de 8MP et arrière de 12MP avec un autofocus intelligent F1.7. Parmi les autres fonctionnalités, on cite la résistance à l’eau et à la poussière IP68, le support Micro SD, allant jusqu’à 256 GB, Always-on display et des capacités de charge rapide et sans fil avec le nouveau Wireless charger.

A travers Samsung DeX, le constructeur veut démontrer que le Galaxy S8 est assez puissant pour un usage PC. Il a réussi à proposer le produit tout-en-un dont beaucoup rêvent. Ainsi, les deux Galaxy S8 et S8+ sont compatibles à la nouvelle caméra Gear 360 qui permet de réaliser des vidéos 4K à 360 degrés et des photos de 15MP.

Ils sont également compatibles avec le nouveau casque Gear VR 3 avec contrôleur alimenté par Oculus. Permettant de naviguer et de commander à l’aide d’une seule main pour une meilleure interaction gestuelle lorsqu’on accède au contenu de la réalité virtuelle interactif, ce qui vous permet de vivre des aventures hors du commun.