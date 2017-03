Salon international de l’enfant à Alger : « J’ai dix ans… »

Réagissez

La 10° édition du Salon international de l’enfant « SIE 2017», organisé à l’initiative de C H Visuel Orbite, se tient du 22 au 27 Mars, au palais des expositions SAFEX, à Alger sous le thème : « Et oui, il y a 10 ans, le SIE (salon international de l’enfant) ».

Le Salon international de l’enfant s’inscrit dans une volonté globale et permanente de promouvoir dans son ensemble un univers créatif et qualitatif dédié à l’enfant. L’objectif de cette nouvelle édition est portée par le slogan : « pour un futur d’une enfance heureuse et harmonieuse. ». Ainsi que l’apprentissage de la citoyenneté qui est une mission sensible, complexe et commune.



La famille, l’école, l’état et la société civile, chacun a une part de responsabilité pour inculquer ce civisme à nos enfants. L’éducation et la protection de l’environnement. Cet événement se veut renforçant l’enfant dans son élan éducatif et culturel dans un souci de l’aider à se sentir responsable de son avenir et animer en lui la passion d’être un citoyen à part entière au service de son pays, l’Algérie.



Des conférences scientifiques et des ateliers ont été animés par des experts nationaux et étrangers sont prévus en marge de l’exposition ; les thématiques diverses porteront sur l’univers de l’enfant dans une ambiance ludique et festive. Ce salon groupe de stands animés par des institutions citoyennes, publiques et privées. Et ce, pour informer, former et sensibiliser l’enfant quant à son rôle de citoyen et d’acteur responsable au sein d’une société moderne: sensibilisation à l’environnement, prévention routière, hygiène scolaire, accidents domestiques, des séances d’hygiène bucco-dentaires et pour la nouveauté de ces dernières éditions elles comprend le concours culinaire Family Chefs. Car le goût, cela s’apprend tôt . Une invitation gastronomique visant à sensibiliser les enfants à la qualité des aliments et valoriser la diversité des goûts et des cultures alimentaires.



Elle participe ainsi à la promotion de la santé par une nourriture saine, variée et équilibrer. Le SIE, salon international de l’enfant, est l’unique événement professionnel en Algérie entièrement consacré aux secteurs d’activités liés à l’univers de l’enfant, alliant business et convivialité, ce dernier se positionne également comme le carrefour incontournable de l’ensemble des potentialités qui œuvrent en faveur d’un meilleur engagement. « Nous l’avions rêvé, puis vu possible et au même moment un fétus fut dans le ventre d’une maman. Puis ce dernier juste après neuf mois, il voit les couleurs de l’arc en ciel du SIE. Il grandit au fil des jours. Pré-ados, il se souviendra et restera fidèle jusqu’ au jour où lui-même deviendra un parent et portera pour toujours le SIE à d’autres génération… » soulignent les responsable de cet événement dédié à l’enfance. Comme dit la chanson d’Alain Souchon : « J’ai 10 ans ! ».