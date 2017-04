Salem Zenia et Samir Aït Belkacem distingués à Ostana en Italie

Réagissez

L’écrivain Algérien de langue amazigh (kabyle), Salem Zenia, reçoit le Prix International Ostana (Prix Spécial) , pour l’écriture en langue maternelle. Il est à son deuxième Prix International et plusieurs fois honoré pour l’ensemble de son œuvre.

Valence ( Espagne)

de Notre Correspondant

L'initiative découle du désir de connaitre et de faire connaître des écrivains, des cinéastes, des compositeurs, des artistes, de différentes parties du monde, qui représentent par leurs qualités artistiques leur langue maternelle.

Les langues autochtones représentées au Prix Ostana ont la caractéristique commune d'être malgré elles reléguées à un second plan qui ne bénéficient pas de l'égalité des chances devant les langues dominantes. Pour cette raison chacune d'elles incarne une nature spécifique dans une biodiversité qu’il faut défendre, préserver, et protéger.

Depuis neuf ans, le Prix Ostana conserve son originalité et son caractère unique. Les organisateurs de ce Prix invitent dans une région de langue et culture occitane d’autres langues indigènes du monde entier pour les soutenir et les mettre au même pied d’égalité, les faire vivre dans une diversité linguistique lors du festival. La langue maternelle, et son histoire, pourrait bien devenir un outil pour faire la lumière sur le pays représenté, ainsi que sa situation géographique et politique.

La neuvième édition (2017) du Prix Ostana invite différents écrivains, auteurs, créateurs, cinéastes, artistes, chercheurs et linguistes à se retrouver au Piémont en Italie, le temps d’un Festival.

Dans la catégorie Cinéma, le jeune producteur et réalisateur Samir Ait Belkacem a été aussi distingué pour ses travaux d’adaptation des œuvres cinématographiques et dessins animés. D’autres artistes et créateurs de différents pays ont été aussi distingués dans le cadre de ce Prix International.

Par ailleurs, Nos deux primés Salem Zenia et Samir Aït Belkacem sont les premiers représentants de la culture amazighe à accéder à cette distinction et seront accompagnés en cette occasion par le Professeur Mohand Tilmatine qui animera une série de conférences. La remise des Prix, se fera à Ostana, du 1er au 4 Juin 2017.