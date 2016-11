Mohamed Lounis

Romantisme avec des sonorités orientales

Un premier jet, un décollage mélomane

Il est étudiant en master de littérature anglaise. Il est âgé à peine de 23 ans et a du talent à revendre. Il a choisi comme style musical l’oriental. Un style qui lui sied à merveille vue la remarquable tonalité de sa voix et son look.

A l’occasion de la sortie nationale de son premier né Ya Lyali », le jeune artiste algérien Mohamed Lounis a animé une conférence de presse, hier matin à la salle Frantz Fanon, à Alger, en compagnie de son manager Mohamed Nassim Belkaid et du directeur de la maison d’édition Ostowana Aminos. Le chanteur en herbe Mohamed Lounis indique qu’il a été bercé, dès son jeune âge par la musique du Moyen-Orient. Ses sœurs étaient des mélomanes de ce genre musical. Il se souvient, d’ailleurs, qu’à l’âge de cinq ans, il se plaisait à fredonner la chanson de l’artiste marocaine Samira Said El Ghani barda youmen. Il avoue, également, que ses parents ont cru en lui dès le départ. Ils l’ont, pour ainsi dire, encouragé à affiner davantage son don musical. Mohamed Lounis n’est pas le produit d’une école musicale ou encore d’un quelconque conservatoire. Il est, le fruit d’un autodidactisme. Ya Lyali est un album qui a été réalisé entre 2013 et 2016 avec des compositions personnelles, excepté un seul titre. En effet, neuf titres sont à l’honneur avec quatre chansons en libanais et cinq chansons algériennes. La plupart des mélodies sont signées Mohamed Lounis, exceptée dans la chanson Ghelta Wahda où la mélodie a été cosignée avec Kamel Azrou. On retrouve dans cet album, bien conçu, un trio avec les artistes Samah Akla et Koukstyle. A la question de savoir dans quel registre est classifié son style musical, le chanteur répond qu’il fait dans la variété orientale et dans l’algérien moderne. Il précise, toutefois, que ses chansons orientales sont toujours rehaussées d’une touche algérienne. Mohamed Lounis avoue que l’enregistrement d’un album est très contraignant de par l’inexistence d’un potentiel sponsor à même de financer le projet. Ainsi, c’est son père qui a pris en charge les frais du studio. Pour le directeur de Ostowana, Mohamed Lounis est venu avec un bon album artistique. «A travers notre maison d’édition, dit-il, nous essayons de rendre l’art à sa place et de le raviver. On voudrait travailler avec des artistes ayant un savoir-faire et une belle voix.» Le jeune artiste en herbe confie qu’il veut, d’abord se faire connaître dans son pays avant que sa voix parvienne dans le Monde arabe. Il est à noter que Mohamed Lounis donnera, un concert promotionnel, le 26 novembre à 15h à la salle Ibn Zeydoun. Après ce concert, il compte entamer le tournage d’un clip dans la wilaya de Constantine.





Nacima Chabani