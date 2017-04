Réagissez

A l’occasion du printemps culturel de Miliana, qui a débuté le 1 er mars dernier, l’association des Amis de Miliana art et culture a relancé les activités du Café littéraire, dont la troisième conférence-débat, qui s’est tenue hier matin à 10h, à la salle de théâtre Mahfoudh Touahri, à Miliana. La rencontre a été animée par l’écrivain Youcef Tounsi, avec une vente- dédicace de son dernier roman Les Cendres froides. A noter que le programme du Café littéraire de Miliana (CLM) comporte une série de conférences-débats qui vont se poursuivre jusqu’à la veille du mois sacré du Ramadhan. Le 6 mai, par exemple, une conférence sur les massacres du 8 Mai 1945 sera donnée par le professeur Ihadaden, de l’autorité de régulation de l’audiovisuel, en présence de Monseigneur Henry Tessier, archevêque d’Alger. Quant à la clôture des activités du Café littéraire, elle aura lieu le 20 mai avec le peintre Dénis Martinez et l’écrivain Abderrahmane Djelfaoui, qui présentera son dernier livre sur Anna Greki. En somme, l’initiative des membres de l’association des Amis de Miliana art et culture, à leur tête le président Lotfi Khouatmi, vise à redonner vie à l’activité culturelle et la place qu’elle mérite dans le quotidien de cette ville millénaire.