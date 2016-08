Réagissez

Le réalisateur new-yorkais Martin Scorcese

Cela fait déjà quelques années que Martin Scorsese rêve de retrouver ses acteurs fétiches de Casino, Les Affranchis, ou Raging Bull, trois des plus grands films dans la carrière du réalisateur.

En gestation depuis au moins 2010, The Irishman, dans lequel il dirigera pour la première fois Al Pacino, devrait pouvoir enfin voir le jour. D’après Deadline, une sortie en 2018 est même à espérer. Retour sur tout ce que l’on sait actuellement sur le projet ambitieux du père de Taxi Driver. Si on ne sait toujours pas si Joe Pesci, qui n’a pas joué au cinéma depuis 6 ans, rempilera pour ce come-back des pionniers du Hollywood des années 1980/90, Robert DeNiro et Al Pacino ont, quant à eux, confirmé leur participation au projet. Les deux acteurs avaient partagé l’affiche de Heat et du Parrain 2 sans pour autant s’être déjà rencontrés sur le plateau. Le film de Michael Mann avait notamment fait naître le mythe du champ contre champ, qui aurait permis aux deux acteurs de jouer ensemble sans se rencontrer. Les nombreuses études menées sur la genèse du film avaient même créé la rumeur d’une rivalité entre les deux acteurs.

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui la hache de guerre semble être enterrée. Ce n’est qu’en 2008 que les stars se sont retrouvées ensemble à l’écran, dans le catastrophique La Loi et l’ordre, de Jon Avnet. Par ailleurs, une autre rumeur sur un potentiel retour d’Harvey Keitel dans The Irishman a depuis été démentie. Robert De Niro déclarait l’année dernière que pour les besoins de The Irishman, l’équipe responsable des effets numériques mettra tout en œuvre pour rajeunir l’acteur, l’histoire se déroulant sur une longue période. Le film marquera la toute première collaboration entre Pacino et Scorsese. Steven Zaillian a été désigné pour écrire Irishman de Scorsese.

L’auteur a travaillé avec les plus grands réalisateurs hollywoodiens, tels que Steven Spielberg pour La Liste, de Schindler, Brian de Palma pour le premier volet de Mission impossible, Ridley Scott à trois reprises (Hannibal, American Gangster, Exodus : Gods and Kings) ou encore Sydney Pollack (L’interprète) et David Fincher sur le remake américain de Millénium, adapté de Stieg Larsson. Il est également le cocréateur de The Night Of, la très belle série HBO avec John Turturro actuellement diffusée sur OCS. L’histoire de The Irishman s’inspire de la vie de Frank Sheeran dit «The Irishman», accusé d’avoir eu des liens avec la famille mafieuse Bufalino. Peu avant sa mort, il déclara avoir tué Jimmy Hoffa, autre figure mafieuse qui avait déjà fait l’objet d’une adaptation cinématographique réalisée par Danny De Vito, avec Jack Nicholson dans le rôle-titre. Le film devrait s’inspirer également du livre de Charles Brandt intitulé I Heard You Paint Houses, relatant les déclarations de Sheeran peu avant sa mort. Un budget de 100 millions de dollars est prévu. In premiere.fr