Retour en 1994 avec Adlène Meddi

Vendredi 10 à 16h, rencontre avec Adlène Meddi autour de son livre 1994, paru chez Barzakh. L’histoire : 1994, c’est l’année où tout bascule pour quatre jeunes lycéens d’El Harrach.

Le pays est à feu et à sang, lorsque ces adolescents décident de former, avec leurs propres moyens, un groupe clandestin de lutte antiterroriste. En 2004, on retrouve deux d’entre eux, Amin et Sidali, dont les pères, Farès et Zoubir (général au sein des services spéciaux), ont eux aussi fait partie, pendant la guerre de Libération, d’un même réseau de résistance. Amin, interné à l’hôpital psychiatrique de Blida, est placé sous surveillance, Sidali, arrêté par les services. Dix ans après les premières actions du groupuscule, leur cas intéresse encore Aybak, le terrifiant ex-coéquipier de Zoubir…

Au fil du récit construit autour de ces deux dates-clés, le lecteur se laisse happer par le rythme effréné d’une ville en proie à la violence fratricide, où les âmes les plus sombres côtoient les cœurs les plus innocents. Dans ce roman dense et puissant, à travers des personnages aussi emblématiques que complexes, Adlène Meddi raconte les deux guerres qui ont marqué le pays et qui imprègnent encore si intensément notre présent.

A la librairie L’Arbre à dires, 48 boulevard Sidi Yahia. Tél. : 021 549.147.