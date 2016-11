Réagissez

Lotfi Attar s’accorde bien avec le Raï des racines

Vous êtes le nouveau commissaire du Festival du raï de Sidi Bel Abbès, comment vous-êtes vous préparé à cette nouvelle édition ?

Je me suis préparé avec le concours de mon épouse, Madame Hamida Attar. Je l’ai annoncé solennellement que ma femme est mon porte-parole, un collaborateur dans la vie, à la maison et dans cette belle aventure musicale. Donc, nous avons préparé ensemble cette nouvelle édition du Festival du raï de Sidi Bel Abbès. On nous a donné un temps de préparation assez court.

Parce qu’on ne peut pas préparer un festival en un mois. Mais comme on a l’expérience, pas celle des festivals, mais de l’artistique, on a commencé à travailler sur cet événement. Avec le précieux soutien et apport de Nessma, la promotrice quant au plateau des artistes.

Elle nous a beaucoup aidés. Le tout avec la collaboration de la direction de la culture de Sidi Bel Abbès. On a instauré la billetterie. Monsieur le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi, a insisté sur cela. Pour installer un réflexe et un acte civique culturel respectant la culture. Et ce, en payant son ticket. Après cette expérience, tout le monde trouve bien cela. Hachemi Djellouli, notre fameux batteur, était ravi et enthousiasmé. Le slogan du festival était : «Musique raï, pas touche». Par rapport aux gens qui veulent se réapproprier le raï.

Avec une approche et autres idées du tandem Lotfi-Hamida…

Oui, c’était ramener le raï ancien. Retourner au raï ancestral. Et en plus, Monsieur le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi, nous a donné la chance et encouragés à promouvoir pratiquement les chanteurs locaux. Tous les styles différents. Mimoun, Cheikh Naâm, Yacine, Sahli…Cela nous a permis d’être crédibles. C’était apporter quelque chose de nouveau. Comme ramener le raï classique. Mais à part celui que j’avais fait à l’époque de Amarna avec Samir.

Là, ce sont deux guitares (acoustiques) reprenant le titre Zina d’une manière magnifique par Chami Bougherara qui aussi médecin, un chirurgien qui s’investit dans la musique. Je voulais un chanteur dans un vrai groupe qui donne. Mais pas au sein d’une formation pilote. Bousmaha (primé d’Alhan Oua Chabab) et son groupe m’ont beaucoup impressionné. J’aime bien leur style.

On a invité Cheikha Zohra pour le raï dit «trab» ( terre), Cheikh El Hattab pour le raï-gasba (traditionnel). Sahli, un style avec mandole…Et Kader Japonais qui nous aussi impressionnés. Il a une présence sur scène. Ainsi que Bilal Seghir…Kader El Abassi m’a beaucoup plu. Il joue comme le regretté Zergui. La manière de reprendre son répertoire avec un gros son merveilleux.

Là, j’ai vraiment, j’ai beaucoup aimé. C’est normal, il faut la «mechiakha» (les maîtres de ce genre de raï, électrique)…C’était cette complicité entre les chebs et les chioukhs. La diversité et non pas l’adversité. Pour le public, c’était la meilleure des éditions, sans prétention.



C’était aussi la réunion et la «réunification» de Raïna Raï sur scène après avoir splitté…

Oui, c’était le retour du groupe Raïna Raï au grand complet. Notre concert a affiché complet.



Sans les regrettés Dahmane Dendène et Djillali Amarna…

Ils étaient avec nous. Ils étaient présents sur scène. Que Dieu ait leur âme. Mais Cheikh Dendène, le cousin de Dahmane, nous a rejoints dans le groupe. Il fait la même chose que lui. Il est saxophoniste. Il exécute les mêmes plans de solo. Et il est élégant comme Dahmane. Nous pensons toujours à Djillali et Dahmane.

Aux dernières nouvelles, le groupe Raïna Raï fait une apparition dans le film du talentueux cinéaste Karim Moussaoui…

Oui, ce fut une belle et enrichissante expérience. Nous remercions le merveilleux et très professionnel réalisateur Karim Moussaoui pour cette sympathique invitation dans son nouveau film En attendant les hirondelles avec, entre autres, la grande actrice Aure Atika. La scène se passe dans un mariage, où l’on convie le groupe Raïna Raï à jouer Zina à la demande des mariés. C’est sûr, ce sera un beau film, on le sent.