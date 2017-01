Réagissez

Le village de Boumessaoud, dans la commune d’Imsouhal, daïra d’Iferhounen, à 60 kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, a commémoré, samedi, le cinquième anniversaire du décès du célèbre auteur-compositeur-interprète Cherif Kheddam.

Ainsi, et pour marquer cet événement et honorer la mémoire de cet homme de culture, l’association qui porte de le nom du défunt et le comité de son village natal ont mis sur pied un programme d’activités aussi riche que varié. Après le dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du regretté, les représentants des autorités, des cadres de la direction de la culture de wilaya et des artistes, ainsi que de nombreux anonymes qui ont fait le déplacement à Boumessaoud, ont visité la maison de Cherif Kheddam et l’exposition portant sur son parcours et sa discographie, mise en place à l’intérieur de la maison de jeunes du village.

Les organisateurs de cet hommage ont également offert aux présents un repas traditionnel en guise de déjeuner. Ali Abdat, président du comité de village, nous a précisé que la commémoration du cinquième anniversaire de Cherif Kheddam «est un devoir de mémoire à cet homme qui marqué de son empreinte la culture kabyle, en particulier, et algérienne, en général. Nous avons préparé un programme riche, mais nous n’avons pas pu organiser toutes les activités prévues en raison des intempéries. Toutefois, faut-il le souligner, l’hommage à Dda Cherif suscite, chaque année, un véritable engouement, aussi bien chez ses fans que chez les artistes», a-t-il ajouté.

Rappelons que Cherif Kheddam est décédé en France le 23 janvier 2012, à l’âge de 85 ans, suite à une longue maladie. Il a laissé dernière lui une illustre œuvre palpitante empreinte d’une carrière de plus d’un demi-siècle dans la chanson. Par ailleurs, notons que les habitants de Boumessaoud font souvent parler d’eux, grâce à leur esprit de solidarité dans le sens de réaliser des travaux d’intérêt général. Leur bourgade a été, d’ailleurs, sacrée meilleur village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou, lors d’un concours sur la protection de l’environnement organisé par l’Assemblée populaire de wilaya.