Résidence croisée : Marseille-Alger

Pour la première fois, l’Institut français d’Algérie organise avec la fabrique artistique marseillaise «Friche de la belle de Mai» et l’entreprise algérienne Rhizome, une résidence croisée dans le domaine du street art.

Ainsi, un appel à candidatures est lancé jusqu’au 4 avril 2017 à cet effet. Cette résidence, d’une durée de 4 semaines, se déroulera de mi-août à mi-septembre 2017 simultanément à la Friche la Belle de Mai à Marseille et dans l’espace Campus France à Alger. Quatre street-artistes, deux algériens et deux Français, seront sélectionnés pour élaborer ensemble deux fresques : la première réalisée à la Friche la Belle de Mai à Marseille, la seconde dans les locaux de l’espace Campus France à Alger.

Ces deux fresques auront vocation à se faire écho, de chaque côté de la Méditerranée, et ainsi à créer un lien artistique entre les villes d’Alger et de Marseille. Ce projet artistique répond à une volonté de ses organisateurs d’encourager la production artistique algéro-française et ainsi de créer des passerelles culturelles et professionnelles entre de jeunes artistes émergents, en leur proposant un cadre de travail et de création stimulant.

Thème de la résidence : la jeunesse à l’honneur. Les deux fresques reflèteront les questionnements et réflexions propres aux jeunes : Qu’est-ce que je souhaite faire de ma vie ? Quelle personne est-ce que je souhaite devenir ? Quels sont mes rêves, mes aspirations ?… Tout en faisant un lien entre les villes d’Alger et de Marseille. Il reviendra aux artistes d’exprimer leur vision et leurs propositions en lien avec ces thématiques.

Critères d’éligibilité : discipline artistique : street art, être âgé(e) de moins de 35 ans, avoir la nationalité algérienne et résider en Algérie ; ou bien avoir la nationalité française et résider à Marseille, présenter un portfolio des réalisations antérieures. L’appel et les modalités de candidatures détaillés sont disponibles sur le site internet de l’Institut français d’Algérie dans la rubrique «Appels à candidatures» :



http://www.if-algerie.com/actualites/appels-a-candidatures/. Date limite de candidature : le 4 avril 2017