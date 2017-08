Réagissez

Le 3e Festival de Annaba du film méditerranéen aura lieu du 21 au 27 mars 2018, selon le commissaire du festival, Saïd Ould Khelifa. La manifestation devait initialement se dérouler en octobre 2017. «En moins de deux ans, deux éditions du festival ont été organisées en décembre 2015 et octobre 2016. Des éditions marquées par un franc succès.

Aussi, la direction du festival a-t-elle décidé que la prochaine édition soit exceptionnelle. Après consultation du ministère de la Culture, il a été décidé de retenir une nouvelle date pour le festival», est-il écrit dans un communiqué rendu public à Alger. La proximité du festival de Annaba avec les festivals du Caire et des Journées cinématographiques de Carthage (Tunis) perturbait quelque peu sa programmation. Le festival s’éloigne aussi de celui de Dubaï qui impose ses propres règles en matière de programmation des avant-premières, surtout pour les productions partiellement financées par les Emiratis.

La prochaine édition du festival de Annaba sera marquée, selon des sources proches du comité d’organisation, par un Focus sur le cinéma palestinien en présence de réalisateurs et de producteurs. En accord avec l’ONCI (Office national de culture et d’information), le comité envisage d’organiser «Alger accueille le Festival de Annaba» avec la projection des films primés et des longs métrages palestiniens. Une soirée gala est prévue à cet effet à la salle El Mougar, à Alger.