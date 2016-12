Réagissez

Les premières Rencontres cinématographiques de Hassi Messaoud auront lieu du 18 au 22 décembre 2016, à l’initiative de l’association Lumière, avec le soutien d’un groupe d’opérateurs économiques.

Dix films arabes, candidats aux Oscars 2017, seront projetés durant ces Rencontres en présence de stars du grand écran, comme le comédien tunisien Lotfi Al Abdeli, les acteurs égyptiens Khaled Abu Nagaa et Tarek Abdelaziz, le cinéaste algérien Lotfi Bouchouchi, ainsi que le réalisateur irakien Mustafa Halkawt.

Parmi les films retenus, Le Puits, de Lotfi Bouchouchi (Algérie), Ichtibak, de Mohamed Diab (Egypte), Kteer Kbir, de Mirjan Bouchayaa (Liban), A mile with my shoes, de Saïd Khellaf (Maroc), Baraka meet Baraka, de Mahmoud Sebbagh (Arabie Saoudite), 3000 nuits, de May Al Masry (Jordanie-Palestine), El classico, de Mustafa Halkawt (Irak), Ya Tir Tayer, de Hany Abou Assad (Palestine)...

Hassan Benzerari, le «parrain»

Tous les films seront suivis de débats avec les invités. Des projections de longs métrages sont également programmées en plein air. Trois ateliers de formation sont prévus à l’Euro Japan Residence sur «L’analyse d’un film» (destiné aux journalistes), «L’image» et

«l’infographie». Ils seront animés par Latifa Affar, Aziz Leuchleh et Baha’a eddine Allaa. Le comédien Hassan Benzerari, directeur des Rencontres de Hassi Messaoud, animera le jeudi 15 décembre une conférence de presse à Alger pour annoncer le programme détaillé de cette manifestation. Ses organisateurs souhaitent qu’elle se tienne chaque année, surtout que la région pétrolière de Hassi Messaoud est éloignée de toute activité culturelle.