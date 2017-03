Regards croisés sur l’œuvre d’Aït Menguellet

Un colloque scientifique sur la vie et l’œuvre du chantre de la chanson kabyle, Lounis Aït Menguellet, sera organisé par la faculté des lettres et langues et le département de langue et culture amazighes de l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou.

Cette rencontre aura lieu pendant trois jours, à partir de lundi, à l’auditorium du campus universitaire de Hasnaoua. Ce colloque national intitulé «Lounis Aït Menguellet : 50 ans de création. Regards croisés sur un capital d’une œuvre linguistique, littéraire et culturelle», portera notamment sur plusieurs communications d’universitaires qui aborderont, chacun dans sa spécialité, les différents aspects ayant trait à la vie, le parcours et la poésie de l’artiste. Dr Malika Sabri, chef de Département de langue et culture amazighes (DLCA), précise que le colloque s’articulera sur «trois principaux axes, à savoir les volets linguistique, littérature et anthropologie, afin de permettre à un nombre important de chercheurs de prendre part à cette rencontre». Ainsi, le Pr Amar Nabti, lui aussi, interviendra pour parler de l’analyse du discours littéraire dans la poésie de Lounis Aït Menguellet tandis que Dr Ramdane Boukhrouf, présentera une communication autour de la linguistique textuelle tout comme Pr Nora Tigziri, directrice du laboratoire aménagement linguistique du DLCA et coordinatrice scientifique du colloque, qui abordera, elle aussi, le volet linguistique dans l’œuvre d’Aït Menguellet. D’autres chercheurs, comme le Pr Mohand Akli Salhi, prendront également part à ce rendez-vous scientifique. Ce colloque se veut aussi un hommage à ce ciseleur de vers qui a donné une œuvre palpitante à la culture amazighe. Ses chansons restent un repère incontournable, notamment pour les étudiants et les chercheurs qui travaillent, dans leurs mémoires et thèses, sur la poésie de l’enfant d’Ighil Bouamas.



Hafid Azzouzi