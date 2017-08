Rebaptisée Sirat Boumediene

Réagissez

Le nom du regretté comédien Sirat Boumediene (1947-1995) sera attribué prochainement à la salle des répétitions du théâtre régional d’Oran Abdelkader Alloula, a indiqué lundi le directeur de cette structure culturelle.

«Cette baptisation est programmée pour la mi-septembre, à l’occasion d’une journée commémorative mettant en relief le parcours de l’artiste», a précisé à l’APS Mourad Senouci. «Plusieurs représentations des différents rôles campés par Sirat Boumediene seront animées dans ce cadre devant le public du TRO», a-t-il signalé. Le défunt comédien avait à son actif nombre de prestations brillantes, à l’instar de son interprétation du personnage Djelloul El-Fhaymi, dans la pièce El-Ajouad (Les généreux) de Abdelkader Alloula (1939-1994). Ce rôle valut à Sirat Boumediene le Prix de la meilleure interprétation au Festival théâtral international de Carthage (Tunisie, 1985), rappelle-t-on. «L’hommage qui lui est réservé par le TRO donnera le ton à un cycle de rencontres-évocations dédiées aux grands noms de la culture algérienne disparus ou encore en activité», a fait valoir Mourad Senouci. Ce responsable, qui a pris ses fonctions le 12 juillet dernier, a également annoncé la poursuite du processus de numérisation du fonds documentaire du TRO, initié par son prédécesseur Azri Ghaouti, admis à la retraite. «Cette opération a pour but de mettre à la disposition des jeunes étudiants et chercheurs les ressources documentaires dans le domaine du 4e art, et ce, aux plans audiovisuel et textuel», a souligné Mourad Senouci.