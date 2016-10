Ramdan Asselah raconte l’OS

Réagissez

Ancien membre de l’OS (Organisation spéciale), Ramdane Asselah, évoquant l’endroit, une villa à Alger où il a été séquestré puis torturé par la police coloniale, n’a pas laissé passer l’occasion de dire que «ce lieu a également servi après l’indépendance».

Une petite parenthèse mais qui en dit long sur ce que pense aujourd’hui ce militant de la première heure. Il s’était exprimé dimanche après-midi au CRASC sur invitation du CEMA pour présenter son livre, Mémoires d’un militant de l’OS édité chez Gaïa.

Un ouvrage autobiographique mais contenant des éléments d’histoire, devait-il préciser, sans doute parce qu’il a eu à évoquer des faits auxquels il n’a pas pris part mais qui lui ont été rapportés ou puisés dans d’autres écrits. Entre un congrès tenu à Belcourt en 1947 et une dissolution survenue en 1950, l’épisode de l’OS représente une période charnière entre le Mouvement national et la guerre de Libération et qui reste, selon lui, mal connue du grand public.

Dans son allocution, Ramdane Asselah n’a pas beaucoup disserté sur sa propre personne, préférant évoquer le contexte historique mais surtout donner des indications sur l’organisation, le fonctionnement, les méthodes de recrutement particulièrement sélectives parmi les militants les plus intègres et les plus aguerris du PPA/MTLD, etc. Le choix était porté sur ceux qui sont prêts à tous les sacrifices (lui-même a été torturé mais a refusé de divulguer quoi que ce soit) et qui devaient ensuite subir des formations pointues sur comment mener des actions individuelles ou de guérilla. Une organisation compartimentée avec des instructions strictes : interdiction de parler à qui que ce soit des activités, interdiction de démissionner ou même de se déplacer sans en aviser les responsables, etc.

Le culte du secret était tel que même les responsables hiérarchiques qui s’occupaient des contrôles devaient obligatoirement porter des cagoules lors de leur mission pour ne pas être reconnus par les militants. «Moi-même j’ai subi un contrôle par Mohamed Boudiaf qui portait une cagoule mais que j’ai reconnu au son de sa voix», indique-t-il à titre anecdotique. Son témoignage est intéressant du fait que lors de son recrutement en 1947, il n’était pas cadre mais simple militant au sein du PPA/MTLD. Déjà employé par les P et T, Ramdane Asselah a été affecté à la section des transmissions (il y en avait deux autres : section des artificiers et section logistique) qu’il dirigera plus tard.

Tant que le nombre était réduit, cette organisation clandestine pouvait passer inaperçue mais à mesure que ses rangs grossissaient, il lui était difficile de continuer à passer entre les mailles du filet. A un moment on a estimé les effectifs entre 1000 et 1500 adhérents. Les responsables étaient conscients de la difficulté de maintenir le secret d’où la proposition de certains de passer au plus vite à l’action armée.

En effet, un incident fatal survenu à Tébessa a été, en mars 1950, à l’origine de la découverte par le pouvoir colonial de l’organisation. Il s’en est suivi une vague d’arrestations que Ramdane Asselah estime à plus de 400, dont une trentaine avait subi, comme lui, des tortures et des sévices. L’ancien cadre de l’OS a exprimé une certaine reconnaissance aux intellectuels français qui ont dénoncé la torture en Algérie et aux avocats du barreau de Paris qui ont défendu les prisonniers.

A propos des rapports avec le parti, Ramdane Asselah dira : «Le parti n’était pas contre la création de l’OS mais il n’était pas prêts à en assumer les conséquences ou les charges, notamment financières et c’était une manière de nous dire débrouillez-vous tous seuls !» C’est ce qui explique l’attaque en 1949 de la poste d’Oran. Plus tard, après le démantèlement de l’OS, le MTLD s’opposera à la refondation, même sous une autre forme, d’une organisation similaire.

La rupture définitive surviendra suite à la crise du MTLD avec en résumé, la création du CRUA, la réunion des 22, puis le comité des 6, dont les résolutions prônent les recrutements au sein des anciens de l’OS et l’usage des mêmes méthodes d’entraînement en se basant sur les mêmes brochures. Une manière de dire que «les éléments formés par l’OS ont joué un rôle primordial dans le déclenchement de la guerre de Libération».

Revenant au contexte de la crise du MTLD, de la rupture avec ce parti et de la création du Front de libération nationale, Ramdane Asselah retiendra le fait suivant : «Messali Hadj voulait être président à vie et en même temps prendre les décisions tout seul, mais les autres n’étaient pas d’accord avec cette façon de voir», lui préférant la collégialité. Cette assertion est à méditer, car elle semble représenter un des éléments caractéristiques des instances dirigeantes algériennes et qui subsiste jusqu’à aujourd’hui.

D’une part on crée un «zaïm» mais de l’autre on l’empêche de prendre trop de pouvoir. C’est sans doute pour cela que dans la sphère dite arabe, hormis les monarchies, un scénario de type Hafez El Assad léguant son pouvoir à son fils Bachar ou Moubarak voulant préparer un de ses fils pour lui succéder reste de fait inconcevable en Algérie.