Raina Raï «reconstitué» anime la première soirée

Sidi Bel Abbès vibre au rythme du Festival de la chanson raï

Placée sous le slogan «La chanson raï, pas touche», cette 9e édition s’étalera sur trois jours, réunissant une trentaine d’artistes et de groupes musicaux locaux, selon le commissaire du festival, Lotfi Attar.

Outre le fait de se dérouler dans un espace fermé, à la salle de spectacles de la Maison de la culture, «la particularité de cette édition est d’avoir surtout instauré une entrée payante au public», souligne l’un des organisateurs de cette manifestation culturelle. Sauf qu’une certaine confusion a régné avant le coup d’envoi de cette édition, puisqu’il a été question d’un prix forfaitaire de 500 DA pour une famille constituée de plusieurs membres.

Pour les animateurs de ce festival, «cette approche vise à inculquer l’idée que tout spectacle a un prix, mais également à favoriser la présence de familles aux soirées musicales».

Pour la soirée d’ouverture, ce qui reste des membres fondateurs du groupe Raina Raï se sont retrouvés sur scène, dans un fort moment, pour gratifier le public de leurs meilleurs tubes. Tarek Chikhi, Bouchentouf, Lotfi Attar, Djellouli et Terkmani ont ainsi puisé dans un riche patrimoine musical aux sonorités éclectiques et impérissables. Cheikh Naâm, Cheb Mohamed Abbasi, Hakim Salhi et Kader Japonais ont également marqué leur passage sur scène. Plusieurs artistes connus sur la scène nationale animeront, aujourd’hui et demain, les soirées de cette 9e édition, à l’instar de cheb Abbès, cheb Kader Sghir, Akil Sghir, cheikh El Hattab et cheb Bilal Sghir.

La cérémonie de clôture sera animée par Heninet, Mohamed Lahbib, Ammar Assou, Mahfoud Khaldi et Kadir Abbassi. Il y a lieu de rappeler que le maintien de cette manifestation culturelle et la nomination de Lotfi Attar en qualité de commissaire du festival ont été officialisés lors de la visite effectuée le 8 octobre à Sidi Bel Abbès par le ministre de la Culture. Il avait indiqué, à cette occasion, qu’un dossier a été déposé au niveau de l’Unesco afin de classer le rai, art populaire algérien, dans le cadre de la stratégie de l’Etat pour la conservation du patrimoine, son classement et sa protection.