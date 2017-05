Réagissez

Rachid Taha a exhorté la «Douce France»...

Rachid Taha figure parmi les têtes d’affiche, comme Ropoporose, Miossec, Gallowstreet, The Vogs, Sir Jean & nmb afrobeat experience, Lysistrata, Trunkline (Madben x Yann Lean), Super Mosai et Pas Mal Vincent, Fumaça Preta, ou encore Newen Afrobeat.

Aux dernières nouvelles, il ne se refait pas. Rachid Taha a exhorté la «Douce France» de voter pour Macron, à l’instar de nombreux artistes montrant leur révulsion pour la frontiste Marine Le Pen. Rachid Taha est né le 18 septembre 1958 à Sig, près d’Oran - qui est alors Algérie française. En 1968, il déménage avec ses parents, en Alsace, à Saint-Marie-aux-Mines, puis à Lépanges sur Vologne, dans les Vosges. Etant un élève turbulent, sa famille décide de le placer chez les Sœurs. C’est là qu’il apprend à parler et écrire l’arabe en écoutant les chansons d’Oum Kaltoum. Après des études de comptabilité, il fait plusieurs petits boulots. Il décide de s’installer à Lyon, où il travaille à l’usine Thermix. Il rencontre alors Mohammed et Moktar Amini, et en 1984, ils forment le groupe Carte de Séjour, et ensemble ils prônent l’intégration et la tolérance envers les immigrés.

En 1982, Rachid Taha ouvre une boîte de nuit à Lyon, appelée Au Réfoulé. En 1984, le groupe Carte de Séjour sort son premier album Khokhomanie. En 1986, Rachid Taha et son groupe font beaucoup parler d’eux, en reprenant la chanson Douce France de Charles Trenet, et en distribuant celle-ci aux députés de l’Assemblée nationale. En 1989, le groupe se dissout et Rachid Taha commence une carrière en solo.

En 1991, il sort son premier album solo intitulé Barbès. En 1988, il sort l’album Diwan, qui est une compilation des compositions de chaâbi, Dahmane El Ghiwane et Farid El Atrache. En 1998, l’album live 1,2,3 Soleils, avec Khaled et Faudel est un véritable succès.

Il n’a jamais voulu demander la nationalité française

En 2004, Rachid Taha sort l’album Tékitoi, qui est considéré comme le plus créatif et complexe. Il reçoit même l’excellence de la presse française et aux Etats-Unis. Cet album reprend le titre Rock The Casbah des The Clash, avec l’adaptation Rock El Casbah, le tube est unanimement acclamé. En 2008, il interprète le rôle principal de Là où je pense, qui est un court métrage, à l’occasion de la collection «Ecrire» pour un chanteur lancé par Canal +. Il sort le titre Arabécédaire, en collaboration avec Rodolphe Burger. Il publie la même année son autobiographie chez Flammarion Rock El Casbah.

Rachid Taha est un musicien algérien qui dit n’avoir jamais voulu demander la nationalité française, pour rendre hommage à son oncle tué par des militaires français, pendant la Guerre d’Algérie.

Vous pourrez retrouver toute son actualité sur son site officiel : Rachidtaha.fr. C’est un chanteur qui a vraiment su se faire connaître grâce à son talent. Le festival a été créé en 2005 pour fêter les 15 ans du club de foot FCTT (Football club trévou-trélévern). Par la suite, certains se sont pris au jeu, d’autres les ont rejoints. Il a lieu tous les deux ans, c’est donc la 7e édition.

Cette année, nous inaugurons l’organisation d’un dimanche familial en journée et toujours des concerts le soir. 500 spectateurs au départ, 6000 en 2015, le festival a grandi, mais l’esprit rock’n roll, les valeurs de développement durable, de prix abordables et de commerce équitable sont plus que jamais présents. Une douzaine de concerts dans le week-end, des DJs, des spectacles pour enfants et des animations le dimanche après-midi… La programmation oscille entre rock et groove, mais avec toujours point commun la recherche de la qualité live. Le festival Chausse tes tongs a fêté ses 10 ans en 2015.