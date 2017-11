Réagissez

Pour qu’une nouvelle soit efficace, il faut que le cadre soit propice à l’apparition d’un événement fantastique.

Le thème d’inspiration de cette quatrième édition du Prix de la nouvelle fantastique d’expression française en Algérie, A la recherche du patrimoine perdu, répondait à la règle énoncée. Il a permis à nos apprentis auteurs de situer leur récit et leurs personnages entre le réel et l’irrationnel et de les faire évoluer dans un décor et un univers inspirés du patrimoine matériel et immatériel exceptionnel dont dispose l’Algérie.

Sites archéologiques, monuments et centres historiques, objets et collections muséales, musique, danse, cuisine et autres traditions ont trouvé leur place dans des histoires ou des contes sortis tout droit de l’imagination fertile de nos lauréats. Tour à tour, dans des sites antiques d’exception, ponctués de références à un patrimoine immatériel immensément varié (musique, artisanat…), tous nous ont fait traverser des époques historiques de l’Algérie, marquées par des influences diverses. Chaque récit vous donnera l’occasion de voyager et de frissonner, à l’ombre des ruines de Timgad, dans l’ancestrale et incontournable médina d’Alger, La Casbah, assis sur les gradins du théâtre romain antique de Skikda…



Grégor Trumel

Conseiller de coopération et d’action culturelle

Directeur de l’Institut français d’Algérie

Voici une quatrième série de nouvelles fantastiques, inspirées cette année par le patrimoine de l’Algérie, matériel (monuments) et immatériel (histoire, légendes…) Les créations nées de ces points de départ nous font remonter le temps et naviguer dans l’espace, nous ramenant aux Romains, aux Numides, aux contes séculaires chuchotés par les aïeules… Avec cette lecture fascinante, éblouissante, redécouvrons la profondeur, l’épaisseur de notre patrimoine culturel, trop souvent oublié dans nos modernes vies agitées.

Média-Plus, éditeur.





A la recherche du patrimoine perdu Collectif

Editions Média-Plus,

Constantine, octobre 2017 -

254 pages / 750 DA