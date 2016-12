«Quand publiera-t-on le budget des films sur le site du ministère de tutelle ?»

Réagissez

Votre dernier film, Le Tableau troué, parle d’intolérances, de fetwa... Un message fort ?

Mon film raconte l’histoire d’une artiste-peintre et d’un journaliste, à qui on demande, au nom d’une mauvaise interprétation de la religion pour la première, d’arrêter de créer. Et, au nom de l’argent pour le deuxième, de cesser d’écrire... Devant la menace, nos deux protagonistes vont-ils continuer dans leur vocation et leur destination tout en risquant leur vie, ou bien s’écraser et obéir… Devant un tel constat, l’intolérance devient le sujet primordial. Etre intolérant est la pire chose qui peut arriver à un être humain.

Une personne intolérante est une bombe à retardement. Prêt sauter n’importe où et n’importe comment. L’intolérance est une source de malheur, qui peut gangrener une société. La nôtre a payé le prix fort durant la décennie noire et les séquelles de cette dernière sont omniprésents à nos jours…je préfère parler d’un Algérien qui a une fierté mal placée que d’un Algérien intolérant, c’est la moralité de mon film…

Par le courage, de l’imagination et de l’instance j’ai pu aborder des sujets vifs et essentiels reflétant la société algérienne. Des thèmes comme l’intolérance, la haine, la fureur, l’absence et la manipulation.

Et aussi la faiblesse de la loi, qui laisse place à des avis dangereux, partiels, infondés et radicaux. Ces questions ont une place forte dans mes quatre derniers longs métrages. Nous les cinéastes, nous avons besoin d’échanger, de communiquer et d’être proches de nos réalités et de nos nécessités. Et le cinéma est le meilleur outil pour raconter des histoires humaines.



Vous vous êtes inspiré du dramatique épisode de la mort du journaliste d’El Watan, le regretté Beliardouh...

Le film a été tourné dans notre ville, Thevest, dont nous sommes tous deux natifs. Et comme le film parle d’échange, de dialogue et d’écoute, le regretté Beliardouh, l’intellectuel, l’engagé et le sensible devient une référence et un point de départ dans l’écriture de scénario. Effectivement, le personnage du journaliste Yacine est en adéquation, en ressemblance avec le correspondant d’El Watan, mort par le mépris et dans l’indifférence.



Et en même temps vous dénoncez la corruption...

90% des films connus mondialement parlent de corruption, un sujet démocratique chez les autres, pourquoi il est tabou chez nous ? le fait d’aborder des situations pareilles fera de notre pays une nation forte, avec une gestion transparente et une gouvernance modèle. Par un tel traitement et une telle démarche, le cinéaste algérien participe à la démocratisation, à l’avancement et à la modernisation de son espace comme tout cadre algérien. La corruption rend aveugle le grand comme le petit. C’est de son devoir d’aborder ce sujet afin de luter dans l’intérêt collectif et de libérer nos institutions de cette nécrose. Malheureusement, Hélas, il est blacklisté, montré du doigt et mis au placard par des opportunistes et des supposés pseudo-responsables à contrats temporaires dans le secteur culturel. Je trouve ça injuste, inacceptable et déplorable.



D’ailleurs votre prochain film, qui est en post-production, traite du sujet...

Si des cinéastes comme Alain Parker, Oliver Stone, Guiseppe Tornatore, Jean-Jaques Beineix, Sidney Lumet (avant sa mort), connus par la qualité de leurs films, dont le sujet principal est la lutte contre cette perversion et ce détournement de tout processus naturel légal et juridique pour l’obtention des avantages… cessent d’aborder ce sujet, moi, je continuerai, car je ne sais pas placer un mot, écrire une réplique, décrire une scène et faire tourner une caméra en dehors de ce sujet.

Oui, mon prochain film, Fouilleurs nés, qui est le premier polar algérien tourné entièrement à La Casbah d’Alger, est financé entièrement par l’argent public et sa sortie est prévue au mois d’avril prochain. Il traite du fléau de la drogue et en deuxième plan, de la corruption.

A cette époque de notre cinéma, je demande aux grands cinéphiles algériens de m’excuser quand ils regardent des films à des centaines de millions de dinars s’ils sont projetés même dans le café du coin et le mien, qui représente l’Algérie dans les manifestations internationales.

A titre d’exemples, les chefs-d’œuvre qui ont pour sujets nos leaders, nos héros et nos héroïnes: MamaMsoumer, Ben Badis, Colonel Lotfi, Krim Belkcem, Ben Mhidi, etc. (que je respecte et je m’incline devant le devoir, la lutte, le sacrifice de ces derniers pour la patrie et personne ne me donne de leçon sur la guerre de libération, vu l’historique de ma famille et celui de ma région).

Par fidélité à ces héros, moi je parle de la corruption, de l’intolérance et des conséquences néfastes de la drogue devant nos portes. Oui et 100 fois oui, mes films sont financés avec le peu d’argent que le contribuable algérien me confie.

Mais à travers une approche de thriller....?

D’une manière démocratique, mon scénario est accepté par la commission de le F.D.A.T.I. C. présidée par M. Bedajoui, qui a trouvé, à sa lecture, l’idée originale et l’approche cinématographique inédite dans le cinéma algérien. Dans sa fiche de lecture, il a employé le mot thriller. Cette appréciation m’a mis sur ce genre car le développement, l’intrigue principale, l’avancement dramatique et la tension narrative aident à utiliser le genre thriller pour réussir le traitement filmique.



Avec un acteur principal, La Casbah...

Evidemment, sans La Casbah comme décor naturel, le film ne serait ni écrit ni réalisé. Ce lieu est 60% de sa conception de l’écriture à la réalisation, moi, qui venais des montagnes des Aurès, à mon arrivée à Alger pour faire des études supérieurs, je suis tombé amoureux de La Casbah d’Alger. Durant le tournage, les habitants de La Casbah nous ont aidés et ont participé dans la régie, la figuration et l’encadrement du tournage en extérieur et intérieur, ils disaient : pour une fois, voilà enfin un film avec des armes, des poursuites et des arrestations, non un film de guerre qui se tourne à La Casbah. Bien sûr, sans la participation des autorités compétentes, le film ne terminerait pas un jour de tournage.



Vous aimez raconter les métiers dans vos films : routier, projectionniste, peintre, policier, saxophoniste....

Le cinéaste doit être sensible, réceptif et critique aux composantes de la société où il évolue sans être une marque de fabrique, sectaire et régionaliste. Dans les films de Robert Redford, Scorsese, Kan Loch, Chabrol, Assayas, Nouri Bouzid et d’autres, on trouve le personnage principal qui évolue dans un lieu professionnel, artistique, culturel ou sportif dans le quartier de la ville. Ce sont les gens de tous les jours qui participent à notre vie et à notre monde.

C’est pareil pour le cinéma. Raconter la vie des artisans ou parler des histoires simples, mettre en lumière des vies banales, c’est la force de tout film intelligent.

Durant le festival de Annaba, un pseudo-critique de cinéma qui m’a été envoyé comme un missile par des gens qui me veulent du bien m’a insulté en me disant : tu es réalisateur de films sociaux. Ce pauvre malheureux ne savait pas qu’il venait de me faire la bonne critique de ma vie.

Comment financez-vous vos films ?

Maintenant, cette question gênante et qui demande que je prenne encore des risques pour répondre d’une manière honnête, elle ne se pose plus à moi personnellement, mais à tous les réalisateurs algériens. Et maintenant comment vous financez vos films. Puisque l’argent du cinéma est parti ailleurs (suivez mon regard) et que le fonds d’aide au secteur cinématographique est vidé, ce que la loi de la République et le décret présidentiel non seulement interdisent, mais punissent les initiateurs.

Par manque d’argent, la commission de lecture est gelée !

Auparavant, au lieu de distribuer l’argent de manière équitable en produisant 20 films par an, comme nos voisins et par conséquent nous serons présents partout dans le monde. Et, en donnant du travail à des milliers des familles algériennes, nous sommes partis partager cet argent public à certains privilégiés se comptant sur les doigts d’une main, alors qu’ils ne sont pas les premiers de la classe. C’est d’eux que le pouvoir doit exiger de financer le film algérien aujourd’hui.

Ramener des étrangers moins compétents que nous (il suffit de s’informer sur eux sur le Net) travailler à la place des nationaux. En les rémunérant en devises, autoriser d’aller tourner avec l’argent public à l’étranger, alors qu’on peut le faire ici par excellence.

Quand un ministre déclare avec mépris que nous n’avons pas de réalisateurs et de techniciens qualifiés en Algérie, nous faisons appel à des étrangers, je ne peux que répondre «nous n’avons pas aussi un bon ministre et nous serons obligés de le remplacer par un étranger un jour». Et aussi, qu’on monte des opérations coûteuses en faisant des pressions sur des entreprises publiques et privées par des opérations de «com» mensongères, afin qu’elles participent financièrement à soutenir un film, financer un autre tout en sachant que l’argent aura une autre destination…

Quand nous répondrons à ces questions d’une manière claire. Quand nous arriverons à jouer la carte de la transparence de la gestion de l’argent du cinéma algérien. Et, quand on publiera le budget de tous les films produits cette dernière décennie sur le site de la tutelle, ce jour-là, nous aurons fait un grand pas, ce jour-là, nous produisons tous les réalisateurs algériens en nombre de moins de 100 et à la fin, nous répondrons à cette fameuse question. Triste sort et destin pour le petit de nous dans lequel le cinéma vibre dans ses veines comme pour le grand qui a ramasser le maximun d’argent en faisant du cinéma national un prétexte pour s’enrichir.