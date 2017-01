Quand l’histoire est racontée avec des rythmes andalous !

Réagissez

Larandj ou initialement narandj (bigarade) est le fruit emblématique qui ornemente les boulevards de Blida. Le chanteur Farid Khodja rend hommage à sa ville à travers cet arbre emblématique de la ville des Roses depuis plusieurs siècles.

Cela à travers son dernier album intitulé Narandj Blida. Un album qui nous fait non seulement voyager à travers l’histoire andalouse de la ville chère à Sidi El Kebir, mais qui est aussi un moyen «didactique» qui réconcilie Blida avec son passé «glorieux».

D’ailleurs, lors d’un concert promotionnel de son nouvel album, organisé récemment à la salle Ibn Zeydoun (Alger), Farid Khodja a eu tout le plaisir de chanter et a révélé durant les entractes l’histoire, peu connue, d’un fruit symbole de la «belle époque». Son public l’a bien suivi et semblait bien savourer les souvenirs d’un fruit bel et bien amer de par son goût, mais délicieux et agréable de par sa dimension historique et civilisationnelle ! «Tous les agrumes que nous connaissons aujourd’hui sont issus de celui, si amer, et avec lequel on continue timidement de faire avec de belles confitures. Ses fleurs parfumaient nos maisons et l’eau qu’on buvait. Ah, le bon vieux temps !», a-t-il raconté avec beaucoup de finesse et d’émotion.

«Mais le narandj était frappé d’une espèce d’interdiction et de superstition à une certaine époque en Andalousie, des souverains andalous redoutaient cet agrume, dont l’appellation commence par nar, soit le feu lié à l’enfer. C’était un mauvais présage pour eux, quoi ! Il fallait attendre les Almoravides pour que cet agrume soit réhabilité, mais relégué en arbuste d’ornement», a-t-il renchéri.

D’après le chanteur narrateur, ce n’est qu’à la faveur de l’arrivée des familles andalouses à Blida que l’introduction de la plantation de cet agrume a eu lieu et «reste aujourd’hui le seul témoin d’une époque glorieuse. Il semble narguer une population en perte de valeur et reste un témoin d’une époque arabo-andalouse glorieuse». Le public a eu le «privilège» d’assister à un «cours» d’histoire agréable, à une musique raffinée et à des ventes dédicacées de son album talentueusement décoré par l’artiste blidéen Denis Martinez. Un réel plaisir !