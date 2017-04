Réagissez

Placé sous le signe «Pour un monde meilleur, créons, innovons», la 3e édition du Salon national de la créativité, se déroulant du 27 avril au 3 mai 2017, organisée par l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (ONDA), a été étrennée, jeudi matin, à l’esplanade de Riadh El Feth, à Alger.

C’est le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, qui a inauguré ce Salon, dédié à la création et autre créativité, et ce, en présence de Sami Bencheich, directeur général de l’ONDA, Amira Al-Fadil, commissaire aux affaires sociales à l’Union africaine, Alexis Andres, conseiller de coopération et d’action culturelle et directeur de l’Institut français d’Algérie, Ahmed Madi, président du Syndicat national des éditeurs du livre(SNEL), ainsi que des artistes, tels que Akli Yahiaten, Idir, Hadj Derriassa, Mami, Houari Benchenet, Menai, ou encore la romancière à succès, Ahlem Mosteghanemi.

Dans une ambiance festive, Azzedine Mihoubi, ministre de la Culture, déclarera : «Le Salon de la créativité est devenu un rendez-vous annuel important, où se rencontrent des artistes et des créateurs, pour présenter diverses productions artistiques et patrimoniales. Une participation de grands noms de la scène artistique ayant un poids, tant sur le plan national qu’international. Comme Ahlem Mosteghanemi, Idir, Hadj Derriassa, Menai, la formation Imzad… Tout cela pour confirmer la place de la culture au sein de la société algérienne. Ainsi que des hôtes venant du continent africain.

L’Office national des droits d’auteurs (ONDA), à l’occasion de la Journée mondiale de la protection intellectuelle, œuvre à la vulgarisation de la chaîne de création allant de la production aux droits d’auteurs et voisins. D’où la présence dans ce Salon de la Direction générale de la Sûreté nationale, de la direction générale des Douanes algériennes et de la Gendarmerie nationale. Car, parties essentielles dans la protection du produit menacé par le piratage et le trafic d’œuvres d’art. Et cette opération, il faut la valoriser….Et puis présenter les expériences de la scène artistiques juvénile….».

Le directeur général de l’ONDA, Sami Bencheikh, étayera : «C’est une occasion pour sensibiliser autour de l’activité artistique en matière de droits d’auteurs et voisins. Pour que la société civile sache que tous ces créateurs ont droit à une protection intellectuelle. Donc, cela est une grande acquisition. Et une victoire pour la famille artistique algérienne… ».

Le Salon de la créativité 2017 a vu la participation des représentants de l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), du bureau des droits d’auteur du Maroc, (BMDA), l’Office des droits d’auteur de Tunisie et de France. Une forte participation de maisons de disques, comme Padidou, connue pour son professionnalisme, AVM Edition d’Oran, spécialisée dans le raï et d’autres styles (label de Mohamed Benchenet), Izem, éditant le denier album d’Idir (D’ici et d’ailleurs), Dounia, Proson de Sétif, …

Les stands de ce Salon regroupent les éditions El Hikma, Casbah, Z-Link, ANEP et celui du SNEL (Syndicat des éditeurs du livre). En matière de design et de création, la boutique El Afrah exhibe des costumes traditionnels faits main, sur commande. K. Smail