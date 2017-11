Promenades gastronomiques à la Sardaigne

Réagissez

La Semaine de la cuisine italienne dans le monde arrive à sa deuxième édition avec l’objectif de promouvoir au niveau international les traditions culinaires comme signe distinctif de l’identité et de la cuisine italiennes.

Dans le sillage du grand succès de la première édition en 2016, qui a vu l’organisation de près de 1400 événements dans 180 pays au monde, l’ambassade d’Italie, l’Institut culturel italien et l’Agence italienne pour le commerce extérieur en Algérie organisent la deuxième édition en Algérie du 20 au 26 novembre 2017. Elle sera dédiée à la découverte de la région de la Sardaigne désignée comme «région phare». Durant cette semaine, de nombreux événements sont prévus entre concerts, shows culinaires, conférences et promenades gastronomiques dans des restaurants sélectionnés.

La cuisine italienne a traversé les frontières et gagné tous les continents. Les échanges algéro-italiens sont basés aussi sur le goût méditerranéen qui fait désormais partie du paysage culinaire quotidien de deux peuples. Cette semaine sera en réalité un véritable voyage gustatif et culturel qui fera découvrir auprès de grands chefs, d’experts culinaires et d’artistes, le goût extraordinaire de la cuisine italienne.

L’ambassadeur d’Italie en Algérie, Pasquale Ferrara, a insisté dans une conférence de presse tenue hier sur «la culture partagée de la nourriture en Méditerranée et la dimension communautaire qu’il faut mettre au centre de l’attention. Il y a une relation entre la nourriture et le territoire et c’est la clé du succès de l’industrie alimentaire».

Le but, dira-t-il aussi, est «la formation car nous avons invité des chefs italiens pour partager leurs expériences». A ses yeux, «la cuisine italienne est toujours une découverte et une émotion. Ce sera un véritable voyage culturel et un bouquet de sensations qui seront offerts de la part des grands chefs d’experts culinaires, d’intellectuels et d’artistes». Un bout de Sardaigne sera ainsi présent à Alger. Deuxième île de la Méditerranée par la taille, la Sardaigne compte de nombreux coins de paradis.

La Sardaigne préfère se tourner vers un tourisme de qualité. Elle a pendant longtemps opté pour un tourisme balnéaire, grâce à une forte accessibilité de l’île et à l’émergence d’un parc hôtelier particulièrement dense. Or, aujourd’hui, elle veut se tourner vers des formes de tourisme plus culturel. Ce nouveau type de tourisme permet de mettre en avant l’identité de l’île et de valoriser son patrimoine culturel. Que faire en Sardaigne ? Tout d’abord du farniente et de la plage.

Ce sont en effet les activités principales avec ses eaux bleu turquois, la Sardaigne possède un patrimoine marin exceptionnel. Originale et simple en même temps, la cuisine sarde s’est enrichie au cours de sa longue histoire des apports extérieurs au travers des contacts et échanges avec plusieurs cultures méditerranéennes.