Les Balcons du Ghoufi

l L’association des Amis de Medghacen organisera, les 20 et 21 avril, des journées d’étude sur le projet du Centre d’interprétation culturel (CIC) de Ghoufi.

Une rencontre qui verra la participation de l’APC de Ghassira et de la direction de la culture de Batna.

Situé aux anciens Balcons de Ghoufi, dans la commune de Ghassira (92 km au sud de Batna), abandonné depuis des années, le centre sera un type de musée d’information, qui met en valeur l’ensemble du patrimoine matériel et immatériel de la région de Oued Labiod.

Il englobera les données géographiques, historiques, architecturales, archéologiques et toutes les ressources patrimoniales de la région de Oued Labiod, en vue de favoriser un développement culturel. En outre, ce projet sera construit autour de dispositifs audiovisuels et interactifs. Il se veut un lieu unique dédié aux nouvelles technologies, à la pointe de la modernité, qui permettront aux visiteurs d’enrichir leurs connaissances de façon autonome.

Des habitations troglodytes, berbères et traditionnelles

Qu’il s’agisse de touristes ou de locaux, la particularité et la richesse du patrimoine de cette région sont telles qu’elles donnent l’illusion d’être infinies. Le paysage y est unique.

Des habitations troglodytes, berbères et traditionnelles, en forme d’escaliers, dominent le canyon creusé par des millénaires d’écoulement d’eau.

Un site unique qui a été classé au patrimoine national de l’Unesco en 1928, puis en 2005.

L’idée du projet émane des recommandations émises par les participants à la journée d’étude «Patrimoine culturel et développement du tourisme dans la vallée de Oued Labiod», tenue en avril 2016.