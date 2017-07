Réagissez

Une invitation à une plongée féérique en...

L’Opéra Boualem Bessaih de Oued Fayet à Alger accueillera, du 10 au 16 juille, un show intitulé «Under Water Bubbles ».

Après avoir donné plusieurs représentations en Europe, aux Etats-Unis, au Canada et en Chine, le show «Bulles flottantes sous l’eau» fait escale pour la première fois dans un pays arabe, en l’occurrence l’Algérie. Ainsi, la société de production et d’organisation Organic Music propose en partenariat avec l’Opéra Boualem Bessaih, durant sept nuits, des moments de magie assurée, par la compagnie familiale UWB de Latvia de renommée mondiale.

«Bulles flottantes sous l’eau» est un spectacle d’une durée d’une heure trente minutes alliant magie, théâtre, pantomime, danse, marionnettes, jeux de clowns, l’art du sable et la beauté des bulles et du savon, le tout bien orchestré par un personnage unique en son genre Mister «B».

Ce dernier se retrouve après une pénible journée dans un endroit nommé «Bubland», fait de rêves et de mirages. Il croise des habitants de ce monde coloré, des êtres nageant dans le rêve : hypocampe, poissons dragons, étoiles de mer, sirènes…

Le public s’immerge alors dans un univers sensoriel grâce à une bande son, de bruits et d’eau, diffusée sur un exceptionnel et imposant matériel. Lors d’une conférence de presse, animée, hier matin, à l’Opéra Boualem Bessaih de Oued Fayet à Alger, le responsable de la société et de production Organic, Abdelkrim Sekar, et le directeur du show, Enrico Piccoli, accompagnés par l’ensemble des artistes, sont revenus sur les grandes lignes de ce spectacle, placé sous le signe du rêve.

M. Sekar a indiqué que cela fait deux ans que ses collaborateurs et lui rêvaient de faire venir ce spectacle de haute qualité en Algérie. «Le rêve, dit-il, a été réalisé, certes avec beaucoup de difficulté, mais cette difficulté est devenue quelque part une bulle. Cette histoire de bulles, c’est de se rencontrer et de souffler cette bulle et lui donner des formes, des proportions et dessiner dans chacun de nos cœurs une joie qui s’illumine.» Ces bulles légères mais sophistiquées ont été acheminées via l’Algérie sur un distance de 7000 km dans un conteneur de 9 tonnes de matériel.

M. Sekar précise qu’il faut «créer cette culture et cette tradition. Nous pouvons avoir des conteneurs de rêves. Notre souhait est d’avoir des contenaires de culture pour qu’on puisse réduire non seulement notre facture d’importation, mais on a besoin, aussi de cette élélevation culturelle d’une nation». Le conférencier est revenu sur les difficultés rencontrées pour ramener ce spectacle en Algérie. Selon lui, la difficulté devient une célébration du challenger.

De son côté, le régisseur et acteur italien Enrico Pizzoli est revenu sur cette belle histoire familiale et sur l’essence de cette bulle. L’orateur rappelle qu’Underwater Bubbles Show est une production de Brinum-X de Lativia, qui a plus de 20 ans d’expérience dans le divertissement à travers 32 pays. Ce spécialiste des bulles et du savon mentionne que le spectacle en question tourne depuis six ans à travers le monde.

Les effets visuels de ce spectacle sont rehaussés par une musique originale, signée par le compositeur le plus célèbre des bandes sonores pour les pièces de théâtre : Valdis Zilvers. Les costumes, pour leur part, ont été conçus par E. Patmalniece, créateur de mode populaire et principal designer de costumes de l’Opéra national de Lativia.

Le show, en qui sera accompagné en arrière-plan de projections vidéo sur grand écran, est inspiré de la célèbre troupe canadienne «Le cirque du soleil», réputée pour ses effets spéciaux. Il est à noter que ce sublime spectacle se déroulera du 10 au 16 juillet, à partir de 20h30 et que les billets d’accès sont de l’ordre de 1500 DA pour les adultes et de 1000 DA pour les enfants de

2 ans jusqu’à 15 ans.