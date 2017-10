Réagissez

La troupe marocaine Anfass culture et art d’Agadir avait décroché le prix de la 1re édition du Festival de théâtre maghrébin de Koléa, grâce à sa pièce Mazbalate El Hourouf.

La manifestation s’est achevée dans la nuit du 22 au 23 octobre à la Maison de la culture de Koléa. Le MTK s’est contenté du Prix du meilleur texte. Durant 4 journées, les comédiens issus des associations de théâtre des wilayas de Médéa, Alger, Blida, Agadir (Maroc), Monastir (Tunisie), Fouka, Koléa et du TNA se sont relayés pour se produire devant une assistance nombreuse, afin de présenter leurs créations théâtrales.

C’est au forceps que la 22e édition d’El Fordja, de Youcef Taouint et ses collaborateurs, a pu avoir lieu, compte tenu des difficultés financières. Les sponsors habitués à investir leur argent dans des activités, notamment sportives, se sont montrés radins pour soutenir les activités du MTK, pourtant la manifestation n’exigeait pas des centaines de millions de centimes.

L’annonce du prix par le président du comité d’évaluation du festival, Lahbib Boukhlifa, attribué aux comédiens d’Agadir (Maroc), a été suivie par une salve d’applaudissements et de youyous des femmes présentes. Les membres de la troupe marocaine étaient très émus et satisfaits de leur séjour et de leur rencontre avec les citoyens algériens. «Il n’y a que la culture qui contribue à la réalisation du Grand Maghreb et la solidarité entre les peuples de l’Afrique du Nord», nous dira le réalisateur marocain, Mohamed Sbay.

Bahim Barkati, directeur pédagogique de théâtre expérimental de la ville de Soetchi (Russie), metteur en scène, se trouvait parmi l’assistance, «les pièces présentées ont beaucoup de mérite d’exister. Elles manquaient de structure, mais je regrette qu’elles soient présentées en arabe littéraire, j’aurais souhaité l’arabe algérien, j’ai trouvé qu’il y avait beaucoup de gesticulations des comédiens, cela signifie qu’il y a un problème de formation, il est important de faire progresser le théâtre en Algérie, il faut des textes purement en langue maternelle, la prestation des comédiens est à encourager, il y a du potentiel, j’aurais aimé les avoir en formation», conclut-il.

«Je ne comprends pas l’arabe disent les comédiens, affirmera Mme Barinova Tatiana, professeur de l’histoire de l’art à l’université de Soetchi, j’ai assisté à certaines pièces et j’ai trouvé qu’il y avait une présence artistique des comédiens algériens qui donnent de l’espoir au théâtre dans votre pays», indique l’enseignante russe.

Habib Boukhelifa, maître de conférences en art dramatique à l’Ismas, metteur en scène et critique, abonde : «Il y avait des pièces qui étaient lourdes dans le sens où il y avait une faiblesse dans le jeu des comédiens qui sont des amateurs. Ils faisaient beaucoup d’efforts sur la scène par rapport à des textes très littéraires qui ne reflétaient pas ce que l’on attendait d’eux.

Le conflit est un élément fondamental pour les comédiens, les personnages parfois étaient symboliques dans la pièce, ils ont dépêtré l’esprit et les objectifs des comédiens. La confusion dans les symboles pose des problèmes pour le théâtre. Le symbole peut tuer le rythme dans la pièce, surtout quand la pièce est narrative, le spectacle devient lourd.

Pour ma part, je rends hommage aux metteurs en scène et aux comédiens pour leurs efforts dans l’intérêt du développement du théâtre en Algérie», conclut le président du comité d’évaluation de ce festival du théâtre. En cette journée du 22 octobre, le directeur de la culture de la wilaya, au nom du wali, s’était désisté pour remettre le prix aux Marocains, préférant laisser le soin à un journaliste de la wilaya de Tipasa à sa place, un geste symbolique, en hommage aux journalistes algériens à l’occasion de la célébration de la journée nationale de la presse.

La surprise de la soirée aura été, sans aucun doute, la remise d’un billet de voyage aux Lieux Saints, omra, cadeau offert par l’une des anciennes du MTK, Camélia, actrice à présent, à son maître Youcef Taouint, surpris et ému par ce geste auquel il ne s’attendait pas. Rendez-vous a été donné pour la prochaine édition.