Premier album de Tala 

Tala, c’est son nom artistique, met sur le marché sa...

Tala, qui veut garder l’anonymat, dira : «Je préfère, pour le moment du moins, rester dans l’ombre.» Cet album, sorti aux éditions Tadukli, est un ensemble de 10 chants traditionnels accompagnés d’instruments simples, comme le violoncelle et la flûte. «Les troupes traditionnelles suffisaient, dans le temps, à créer de l’ambiance et à animer les fêtes. A présent, les gens ont tendance à oublier notre art traditionnel et font appel aux DJ et aux chanteurs, qui, dans la plupart des cas, ne font que du tintamarre musical. Mon œuvre s’inscrit dans la préservation et la promotion du chant traditionnel».



RENOUER AVEC LE TERROIR

Cette chanteuse, qui a depuis son adolescence chanté avec le célèbre groupe des filles du lycée Fadhma N’Soumer et qui a été aussi dans la même chorale que la chanteuse Malika Domrane, n’a pas eu la chance de mettre un produit sur le marché et de montrer son talent à cause de multiples entraves. Elle décide enfin de passer à l’action. «Je n’ai pas osé chanter publiquement à cause de ma condition et puis je n’avais pas suffisamment de temps, car j’étais enseignante. Maintenant que je suis à la retraite, j’ai pris la décision de chanter et de monter une troupe de chanteuses comme le Ourar N’el khalat pour sillonner les régions de Kabylie et faire revivre le chant traditionnel.» Les thèmes choisis traitent de la société et du quotidien de la femme kabyle. Avec sa voix angélique, berceuse, Tala transporte l’auditeur dans la nostalgie des temps anciens. La berceuse berce-le ma fille, mon fils, ma destinée, El henni et la mariée sont des chansons qui font renouer avec le terroir et le chant traditionnel kabyles.