Réagissez

Mère et cinq fois grand-mère, Djanet Dahel, de son nom d’artiste, est une peintre-sculptrice, native de la wilaya de Annaba. Diplômée de l’Ecole des beaux-arts de Constantine, elle expose depuis 1971 en Algérie et à l’étranger. On lui doit, entre autres, la réalisation, en 1985, du monument du 8 Mai 1945 de Guelma, l’aménagement, en 1992, de la Corniche de Tabarka (Tunisie), et la statue en bronze du président Houari Boumediène à Guelma. Elle a bien voulu donner son avis sur le marché de l’art en Algérie.

Les artistes-peintres et les sculpteurs se plaignent de ne pouvoir vendre. Quel est votre avis à ce sujet ?

Avant toute chose, il faut savoir que la réalisation d’une toile coûte très cher pour les jeunes débutants, puisque les produits sont importés. Il faut compter entre 5000 et 10000 dinars pour la fourniture en peinture, pinceaux, toile, cadre, etc. Et ce n’est pas subventionné par l’Etat, bien que l’artiste soit détenteur d’une carte ! Contrairement à ce qui ce fait en Tunisie, chez nous c’est le système D. Mais une chose est certaine, pour pouvoir vendre, il faut se faire connaître d’abord avec beaucoup de travail et d’abnégation.

Y a-t-il un marché de l’art en Algérie ?

Le marché de l’art est presque inexistant en Algérie, je dis bien presque inexistant. A titre d’exemple, je vis à Annaba, et là-bas je ne vends pas malgré ma réputation. Mes toiles trouvent preneurs plus à l’étranger et à Alger. Peut-être d’autres opportunités se présenteront grâce au vernissage de Guelma. Les pouvoirs publics peuvent aider les artistes-peintres et les sculpteurs. Comme c’est le cas à la galerie Racim, qui se trouve en plein centre d’Alger. Elle a enfin ouvert ses portes et un groupe d’artistes y expose en ce moment. Ils doivent certes beaucoup travailler, mais si mes connaissances sont bonnes, une infime partie des enveloppes allouées à la réalisation des édifices publics est destinée à l’acquisition de toiles et sculptures. Cette acquisition est déductible des impôts. Chose certaine, il faut se faire connaître. Les connaisseurs n’achètent pas de «croûtes !»